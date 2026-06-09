Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría conocer lo que el destino depara a tu signo del zodíaco hoy, martes 9 de junio? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional.

La predicción del horóscopo para Leo este martes

Te darás cuenta enseguida de que alguien no te está haciendo un favor, por más que lo presente así y crea que te lo vas a tragar. En esta ocasión tu intuición no fallará y te mostrará la realidad detrás de todo lo que esa persona diga. Cuidado.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este martes?

En el trabajo, Leo, detectarás enseguida a quien te ofrece ayuda con segundas intenciones. Tu intuición te alertará y te permitirá poner límites sin entrar en conflicto.

Al mantenerte firme y claro, evitarás pérdidas de tiempo y tomarás decisiones acertadas. Terminarás el día con la satisfacción de haber protegido tus intereses y avanzado en lo importante.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este martes 9 de junio?

Hoy, Leo, tu magnetismo se eleva y el amor fluye: si tienes pareja, la chispa se reaviva; si estás soltero, alguien se fija en tu brillo.

Compatibilidad destacada: Aries, porque comparte tu fuego, entiende tu liderazgo y sostiene tu ritmo sin apagar tu luz.

La predicción de los astros para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo es carismático, seguro y magnético. Le gusta liderar y contagiar entusiasmo.

También es leal y generoso, con gran orgullo personal. Busca reconocimiento y actúa con calidez y valentía.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que dispongas de un día maravilloso.

Consejos de hoy para Leo

Confía en tu intuición y no aceptes favores que se sientan como imposiciones disfrazadas. Marca límites con seguridad y aléjate de quien intente manipular tu luz. Contrasta lo que te digan con hechos y rodéate de quienes reconozcan tu valor.