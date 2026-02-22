Hoy domingo 22 de febrero los astros prometen grandes cosas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los astros. A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Un ser querido te comunicará algo que no te agradará escuchar, pero en el fondo sabrás que tiene una buena dosis de verdad. Acepta la realidad tal como es y evita actuar de manera infantil. Si te enfrentas a la verdad, todo comenzará a desarrollarse de una manera distinta para ti y la vida te brindará recompensas. Hoy, en el trabajo, una persona de Leo podría recibir una crítica constructiva de un ser querido. Aunque la noticia no sea agradable, en el fondo sabrá que hay verdad en lo que se dice. Este momento puede ser una oportunidad para reflexionar y mejorar en su desempeño laboral. Es importante que Leo acepte la situación con madurez y no reaccione de manera impulsiva. Al hacerlo, podrá transformar esta experiencia en un aprendizaje valioso que le ayudará a crecer tanto personal como profesionalmente. Hoy, los astros indican que los Leo experimentarán un día lleno de pasión y romance. Es un momento propicio para abrirse a nuevas conexiones y fortalecer la relación con su pareja, ya que la energía cósmica favorece la comunicación y la intimidad. Los Leo son especialmente compatibles con los signos de Aries y Sagitario, quienes comparten su entusiasmo y amor por la aventura. Juntos, pueden crear una relación vibrante y llena de energía positiva. Las personas nacidas bajo el signo de Leo son conocidas por su carisma y confianza. Su naturaleza extrovertida les permite brillar en cualquier situación, atrayendo la atención de quienes los rodean. Son líderes natos, con una fuerte presencia que inspira a otros a seguir su ejemplo. Además, los Leo son generosos y leales, valorando profundamente a sus amigos y seres queridos. Su pasión por la vida y su creatividad los impulsan a buscar nuevas experiencias, siempre con un enfoque optimista y entusiasta. Sin embargo, su deseo de ser el centro de atención puede llevarlos a ser un poco egocéntricos en ocasiones. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. En base a la información de "Un ser querido te dirá algo que no te gustará oír, pero en el fondo intuirás que tiene buena parte de razón. Acepta las cosas tal y como son y no te comportes como un niño."