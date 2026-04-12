Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que depara a tu signo hoy, domingo 12 de abril? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Tendrás una visión clara de tus metas y alcanzarás todo lo que te propongas, ya que actuarás con sensatez y claridad mental. Tus relaciones se ampliarán, conocerás a nuevas personas y fortalecerás los lazos con viejos amigos. Tu cuerpo pedirá cuidados, así que necesitarás descansar y alimentarte adecuadamente; no ignores esa necesidad. Hoy, como Géminis, tendrás una claridad excepcional en tus objetivos laborales. Tu capacidad para tomar decisiones acertadas te permitirá alcanzar todo lo que te propongas, destacando tu lucidez mental en cada tarea que emprendas. Además, se abrirán nuevas oportunidades en tus relaciones laborales. Conocerás a más personas que enriquecerán tu entorno y tendrás la oportunidad de profundizar la conexión con viejas amistades, lo que fortalecerá tu red de apoyo en el trabajo. Hoy, los astros sugieren que los Géminis experimentarán un día lleno de sorpresas en el amor. La comunicación será clave y es posible que surjan conversaciones profundas que fortalezcan la conexión con su pareja o atraigan a alguien especial. Mantén la mente abierta y no temas expresar tus sentimientos. En cuanto a la compatibilidad, los Géminis suelen llevarse bien con Libra y Acuario. Estos signos comparten su amor por la comunicación y la aventura, lo que puede resultar en relaciones emocionantes y equilibradas. Los Géminis son conocidos por su naturaleza dual y versatilidad. Su curiosidad innata los lleva a explorar diferentes ideas y perspectivas, lo que los convierte en conversadores fascinantes. Su adaptabilidad les permite moverse con facilidad en diversas situaciones sociales, haciendo que sean muy populares entre sus amigos. Sin embargo, esta dualidad también puede manifestarse en indecisión y cambios de humor. A menudo, los Géminis pueden parecer impredecibles, ya que su mente inquieta busca constantemente nuevas experiencias. A pesar de esto, su ingenio y creatividad los hacen destacar en cualquier entorno. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que obtengas un día maravilloso. En base a la información de "Tendrás muy claros tus objetivos y lograrás todo lo que te propongas porque te conducirás con buen tino y lucidez mental. Se extenderán los horizontes de tus vínculos, conocerás más personas y profundizarás la relación con antiguas amistades."