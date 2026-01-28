Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres conocer lo que depara a tu signo hoy, miércoles 28 de enero? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos.

La predicción del horóscopo para Escorpio este miércoles

No permitas que las primeras impresiones te confundan; interactúa más con esa persona antes de hacerte ilusiones. Su perspectiva de la vida, tan diferente a la tuya, podría hacer que pierdas el interés romántico. Si deseas realizar modificaciones en el proyecto en el que estás involucrado, será necesario dialogar con tus colegas. Con un enfoque cuidadoso y diplomático, podrás obtener su respaldo.

Horóscopo del día (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio este miércoles 28 de enero?

Hoy, Escorpio, las estrellas brillan a tu favor en el ámbito del amor. Es un día propicio para abrirte a nuevas conexiones y dejar que tus emociones fluyan. La pasión y la intensidad que te caracterizan atraerán a alguien especial que valorará tu profundidad emocional.

Tu mejor compatibilidad se encuentra con Cáncer y Piscis, signos de agua que comprenden tu naturaleza intensa y emocional. Juntos, podrán crear una conexión profunda y significativa, llena de amor y comprensión mutua.

Escorpio: ¿cómo te irá en el trabajo este miércoles?

Hoy, en el trabajo, una persona de Escorpio podría enfrentar situaciones donde las apariencias no reflejan la realidad. Es importante que se tome el tiempo para conocer mejor a sus compañeros antes de formarse una opinión definitiva. La interacción con alguien que tiene una perspectiva de vida diferente podría ser reveladora y desafiante.

Sin embargo, esta diferencia de opiniones puede llevar a Escorpio a reconsiderar sus intereses, especialmente si surge una conexión romántica. La jornada laboral podría estar marcada por la necesidad de discernir entre la atracción y la realidad, lo que le permitirá tomar decisiones más acertadas en su entorno profesional y personal.

La predicción de los astros para Escorpio (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Escorpio

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Las personas nacidas bajo el signo de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Suelen ser muy emocionales y tienen una profunda capacidad para sentir, lo que les permite conectar con los demás a un nivel profundo. Sin embargo, también pueden ser reservados y misteriosos, lo que a veces les da un aire de enigma.

Además, los Escorpio son extremadamente leales y protectores con sus seres queridos. Su determinación y fuerza de voluntad les permiten superar obstáculos y alcanzar sus metas. Sin embargo, su naturaleza posesiva y celosa puede llevar a conflictos en sus relaciones personales.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.