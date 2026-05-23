Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con eventos inesperados. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres conocer lo que el destino depara a tu signo hoy, sábado 23 de mayo? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos.

El horóscopo para Capricornio este sábado

Una autoestima saludable implica aprender a decir no en determinados momentos. Aunque te resulte difícil, dile que no a ese familiar que hoy querrá decirte qué hacer. Toma tus propias decisiones y no dejes que otros, como puede pasar hoy, se entrometan en asuntos que solo te incumben.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Capricornio: ¿cómo te irá en el trabajo este sábado?

En el trabajo, Capricornio, te irá mejor si marcas límites claros. Di no a tareas o indicaciones que no te corresponden y prioriza tus objetivos.

Confía en tu criterio y toma decisiones sin ceder a presiones externas. Al proteger tu espacio, avanzarás con eficacia y ganarás respeto.

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio este sábado 23 de mayo?

Hoy, Capricornio brillará en el amor si expresa con calma lo que siente; un gesto sencillo puede acercar a alguien especial. Evita el control: la ternura gana terreno.

Es muy compatible con Tauro, porque comparten estabilidad, metas claras y paciencia. Esa sintonía facilita acuerdos y un vínculo confiable.

La predicción de los astros para Capricornio (foto: Pexels).

¿Cómo es la personalidad de los Capricornio?

Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; persigue sus metas con constancia y una ética de trabajo impecable.

Suele ser reservado y pragmático, valora la estabilidad y la responsabilidad y muestra lealtad firme a quienes ama.

Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Capricornio

Di no con serenidad cuando algo no vaya con tus prioridades, Capricornio. Toma tus decisiones desde la confianza en ti y sigue tu plan sin ceder a presiones. Pon límites amables pero firmes con la familia para evitar intromisiones.