Los caldos de huesos son ricos en colágeno y antioxidantes (Fuente: Shutterstock)

El caldo de huesos de vaca con verduras es una preparación tradicional que recupera protagonismo con la llegada del frío a España. Su sabor intenso, su aporte de nutrientes y su capacidad para proporcionar una comida caliente lo convierten en una alternativa habitual durante el invierno.

Conocido popularmente como “caldo levantamuertos”, recibe este apodo por la creencia de que ayuda a recuperar fuerzas después de una enfermedad, una jornada agotadora o una noche de excesos.

La receta combina huesos de vacuno, agua y verduras como zanahoria, puerro, cebolla y apio. Durante la cocción, parte del colágeno presente en los tejidos conectivos se transforma en gelatina y otros componentes pasan al líquido, lo que explica algunas de las características nutricionales y la textura de este caldo.

Para qué sirve el caldo de huesos de vaca con verduras y qué dice la ciencia

El caldo de huesos puede formar parte de una alimentación equilibrada, especialmente durante los meses de frío. Su principal aporte es el líquido, que favorece la hidratación, mientras que la cocción de huesos, cartílagos y tejidos conectivos permite obtener gelatina y otros compuestos. No obstante, su composición nutricional depende de los ingredientes, las cantidades y el tiempo de preparación.

Cómo preparar el caldo de huesos de vaca con verduras paso a paso. Shutterstock

Un estudio publicado en Food Chemistry analizó las propiedades nutricionales de los caldos de huesos de vaca y confirmó la presencia de 17 aminoácidos, compuestos que forman parte de las proteínas y que el organismo utiliza para diferentes funciones, entre ellas el mantenimiento y la reparación de los tejidos.

La investigación examinó cómo las condiciones de cocción influyen en la composición del caldo. Los científicos comprobaron que factores como la temperatura, el tiempo de preparación y el tamaño de los huesos modifican la extracción de aminoácidos y los compuestos responsables del sabor. Estos resultados aportan evidencia sobre el valor nutricional de la preparación y explican por qué su composición puede variar según la receta.

De esta manera, el tradicional “caldo levantamuertos” contiene sustancias de interés nutricional y puede incorporarse a una alimentación equilibrada. Sin embargo, la investigación no demuestra que su consumo cure enfermedades o acelere la recuperación física, por lo que sus efectos deben distinguirse de las propiedades que le atribuye la tradición popular.

Por qué lo llaman “caldo levantamuertos” y cómo se prepara en casa

El nombre “levantamuertos” procede de una expresión popular que atribuye a determinados platos calientes la capacidad de devolver las fuerzas a una persona agotada, enferma o con resaca. En el caso, se relaciona con su carácter reconfortante y con la tradición de consumir sopas después de periodos de malestar físico.

Cómo preparar el caldo de huesos de vaca con verduras paso a paso

El tradicional caldo levantamuertos se prepara con huesos de vaca, verduras frescas y agua. El secreto de esta receta está en la cocción lenta, que permite extraer parte de la gelatina y los compuestos presentes en los huesos y tejidos conectivos, además de concentrar el sabor de los ingredientes.

El caldo de huesos de vaca con verduras es una preparación tradicional que recupera protagonismo con la llegada del frío a España. Shutterstock

Para elaborar esta preparación casera se necesitan los siguientes ingredientes:

1 kilo de huesos de vaca, preferentemente de rodilla, caña o articulaciones.

2 zanahorias.

1 puerro.

1 cebolla.

1 rama de apio.

2,5 litros de agua.

1 hoja de laurel.

Pimienta negra y sal al gusto.

Paso a paso para preparar el caldo levantamuertos:

Preparar los ingredientes: lavar y cortar las verduras en trozos grandes. Colocar los huesos de vaca en una olla amplia. Añadir el agua: cubrir los huesos con aproximadamente 2,5 litros de agua fría y llevar a ebullición. Retirar las impurezas: eliminar con una espumadera la espuma que aparece en la superficie durante los primeros minutos. Incorporar las verduras: agregar las zanahorias, el puerro, la cebolla, el apio y la hoja de laurel. Cocinar a fuego lento: mantener una cocción suave durante tres o cuatro horas, con la olla parcialmente tapada. Añadir agua si resulta necesario. Colar y servir: retirar los huesos, colar el caldo y ajustar la cantidad de sal y pimienta. Se puede consumir solo o acompañado de verduras y carne cocida.

Una vez preparado, el caldo puede conservarse en la nevera durante tres o cuatro días, siempre que se enfríe rápidamente y se guarde en un recipiente cerrado. También puede congelarse en porciones para utilizarlo en sopas, guisos y otras recetas durante el invierno.