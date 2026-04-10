Un descubrimiento arqueológico está cambiando para siempre todo lo que se sabía sobre Cleopatra. Un equipo de arqueólogos egipcios y dominicanos halló en las ruinas de Taposiris Magna una antigua estatua de mármol que, según los expertos, podría representar el auténtico rostro de la faraona. Este hallazgo sin precedentes reescribe la historia de la última reina del Antiguo Egipto y confirma la relevancia del sitio como posible ubicación de su tumba junto a Marco Antonio. El descubrimiento ocurrió en el sector sur del templo de Osiris, en Taposiris Magna, un lugar que durante años fue objeto de especulaciones por su posible conexión con la tumba de Cleopatra VII y su amante romano. Las excavaciones revelaron una estatua de mármol blanco que representa a una mujer luciendo una corona real. Los iconos y el estilo del objeto llevaron a los especialistas a identificarla como una representación fiel suya. Junto a ella apareció un busto de piedra caliza que muestra a un rey con el tocado característico de los faraones egipcios. Pero el hallazgo no se limita a una sola pieza. En la necrópolis descubierta bajo el antiguo faro de Taposiris Magna se encontraron nueve bustos de mármol blanco dentro de una de las cámaras de una tumba subterránea. Además, el sitio reveló una vasta red de 20 catacumbas, lo que confirma que Taposiris Magna no solo fue un centro religioso importante, sino también un lugar de enterramiento para la élite del periodo ptolemaico tardío. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto emitió un comunicado oficial especificando los nuevos objetos encontrados, los cuales enriquecen de manera significativa el conocimiento sobre la época ptolemaica. Entre los hallazgos, destacan: Los arqueólogos señalan que la estatua de mármol con cara de Cleopatra VII ofrece nuevas evidencias sobre la vida y el legado de la faraona, transformando la comprensión histórica que se tenía hasta ahora. Asimismo, reaviva el interés mundial por Cleopatra, la reina que gobernó Egipto en un momento clave de transición entre el mundo helenístico y el romano. Hasta ahora, la imagen que se tenía de ella provenía principalmente de fuentes romanas o representaciones idealizadas. La estatua de mármol encontrada podría ser una de las representaciones más cercanas a su verdadero rostro, cambiando para siempre la narrativa sobre su apariencia y su rol como faraona. De esta manera, se inició un proyecto de conservación para proteger todos los artefactos y preparar el sitio para futuros estudios y visitas turísticas. La misión arqueológica continúa activa, con la esperanza de desenterrar más secretos que confirmen el vínculo directo entre Taposiris Magna y el reinado de la faraona.