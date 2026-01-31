En esta noticia Remedios naturales para aliviar el dolor

De acuerdo a la Sociedad Española de Reumatología, la artritis reumatoide “es una enfermedad en la que se inflaman las articulaciones produciéndose dolor, deformidad y dificultad para el movimiento, aunque también puede afectar otras partes del organismo”.

En España hay 200.000 personas que padecen esta afección, cifra que asciende a los 2 millones en Europa. Se trata de una enfermedad crónica, que produce dolor e hinchazón que puede resultar en una pérdida de la movilidad por completo.

Este SUPERALIMENTO combate la ARTRITIS y disminuye el dolor, según un premio Nobel de Medicina (foto: archivo).

Remedios naturales para aliviar el dolor

Un estudio liderado por la neuróloga Rita Levi Montalcini, merecedora de un premio Nobel de Fisiología en 1986, ha revelado la eficacia en el alivio del dolor e inflamación de los suplementos a base de cúrcuma, jengibre, pimienta negra y la PEA (Palmitoiletanolamida).

La investigación sostiene que los suplementos de cúrcuma ayudan a disminuir la destrucción ósea de las articulaciones por su acción antiinflamatoria y antioxidante.

Por su parte, el gingerol, presente en el jengibre, reduce la inflamación y genera alivio y la pimienta negra, por su componente llamado piperina, “mejora significativamente la absorción de la cúrcuma en el organismo”.

De este modo, sostienen, la " sinergia entre la cúrcuma, el jengibre y la piperina hace que esta combinación sea altamente efectiva en la lucha contra la inflamación “.