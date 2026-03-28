Las personas de edad avanzada que se adhieren a las pautas de la dieta mediterránea presentan un menor riesgo de sufrir deterioro cognitivo, de acuerdo con un estudio en el que ha colaborado la Universidad de Barcelona (UB), junto a otras cinco universidades y centros de investigación europeos. En el estudio, publicado en la revista “Molecular Nutrition and Food Research”, participaron 840 individuos de más de 65 años (65%, mujeres) provenientes de las regiones francesas de Burdeos y Dijon. La iniciativa se enmarca dentro del programa "Una dieta sana para una vida sana“, el cual ha sido desarrollado a lo largo de un periodo de doce años. En el presente estudio, se ha llevado a cabo el diseño de un índice metabolómico dietético, fundamentado en biomarcadores extraídos del suero de los participantes, en relación con los grupos de alimentos que constituyen la dieta mediterránea. Posteriormente, se ha analizado la asociación de este índice metabolómico con el deterioro cognitivo. Se seleccionaron como biomarcadores los niveles de referencia de ácidos grasos saturados e insaturados, así como los metabolitos de polifenoles derivados de la microbiota intestinal y otros fitoquímicos presentes en el suero, los cuales reflejan la biodisponibilidad individual de cada persona. El deterioro cognitivo fue evaluado mediante una batería de cinco pruebas neuropsicológicas a lo largo de un periodo de doce años. La experta Alba Tor-Roca, primera firmante del estudio e investigadora del CIBERFES (Centro de Investigación biomédica en Red. Fragilidad y Envejecimiento saludable) en la UB, ha afirmado que “constatamos que una adherencia a la dieta mediterránea evaluada por un panel de biomarcadores dietéticos se asocia inversamente con el declive cognitivo a largo plazo en las personas mayores“. “Este resultado apoya el uso de estos indicadores en evaluaciones de seguimiento prolongado para observar los beneficios para la salud asociados a la dieta mediterránea u otros patrones dietéticos y así guiar el asesoramiento personalizado en edades avanzadas", ha considerado. Fuente: EFE