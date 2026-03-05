El Gobierno de España desmintió los dichos de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señaló que habían accedido a contribuir en la guerra con el ejército estadounidense. Justamente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, negó “tajantemente” esas declaraciones de la funcionaria norteamericana en una rueda de prensa el miércoles. La tensión en Medio Oriente también impactó a España, en donde el presidente Pedro Sánchez se mostró en contra de los bombardeos a Irán y le informó a Estados Unidos que no podrían usar las bases militares en territorio español para esta guerra. Por esta razón, Donald Trump amenazó a la gestión española con cortar los lazos comerciales de forma definitiva y ponerle un embargo comercial ante su negativa para cooperar con el Pentágono. De acuerdo a EFE, Albares contradijo a Leavitt: “Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”. En ese sentido, insistió: “No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso”. De esta manera, coincidió con Sánchez en su lema de “No a la guerra”, a la vez que remarcó que España “no ha cambiado en absoluto” en su idea opositora a los ataques a Irán. “La decisión es soberana del Gobierno de España y no tengo que hablar con nadie”, añadió en declaraciones a Catalunya Ràdio y concluyó: “Lo importante es dónde se sitúa España, y España se sitúa al lado del derecho internacional, al lado de la desescalada, al lado de pedir que se regrese a la mesa de negociación”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue uno de los críticos ante la postura del mandatario español ante la escalada de violencia. Por esta razón, el ministro le respondió que “hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España”. A su vez, destacó que en caso de que Feijóo “no crea en el derecho internacional ni en los derechos humanos, por lo menos que no piense que España es un país pequeñito que tiene que hacer seguidismo de otros y que comprenda que hay momentos que uno tiene que dejar de lado la oposición”.