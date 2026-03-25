La seguridad vial se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades en España, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población. El aumento de conductores de edad avanzada ha llevado a revisar los criterios tradicionales sobre aptitudes al volante. En este escenario, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una nueva guía centrada en los conductores mayores de 65 años, con el objetivo de reforzar la seguridad y anticipar riesgos asociados a la edad. El documento introduce recomendaciones sanitarias y pone el foco en las condiciones físicas y cognitivas necesarias para conducir. La nueva guía de la DGT no establece una prohibición directa por edad, pero sí refuerza la idea de que conducir requiere una evaluación constante de las capacidades. El organismo insiste en que el envejecimiento puede afectar a aspectos clave como la visión, los reflejos o la capacidad de atención. Según detalla Tráfico, el objetivo es ofrecer herramientas para que los conductores puedan identificar posibles limitaciones antes de que se conviertan en un riesgo real en carretera. La guía incluye recomendaciones sobre revisiones médicas periódicas, control de medicación y adaptación de hábitos al volante. Además, se subraya que no todos los conductores envejecen de la misma manera. Por ello, la estrategia no pasa por fijar límites rígidos, sino por fomentar una evaluación individual basada en el estado de salud de cada persona. El documento incorpora una serie de pautas que afectan directamente a la forma en que los mayores de 65 años deben afrontar la conducción. Entre ellas, destaca la recomendación de evitar conducir en condiciones adversas, como de noche o con climatología complicada, cuando existan dificultades visuales o de reacción. También se pone especial atención en la relación entre medicamentos y conducción. La DGT advierte de que ciertos tratamientos pueden alterar la capacidad de respuesta y recomienda consultar siempre con profesionales sanitarios antes de ponerse al volante. Otro de los puntos clave es la necesidad de adaptar la conducción a las propias capacidades. Esto implica reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y planificar los trayectos con mayor antelación. La guía insiste en que estos ajustes no limitan la autonomía, sino que contribuyen a prolongarla en condiciones seguras. El envejecimiento de la población española es uno de los factores que explica este cambio de enfoque. Cada vez hay más personas mayores con permiso de conducir en vigor, lo que obliga a replantear las políticas de seguridad vial desde una perspectiva más preventiva. La DGT busca anticiparse a posibles riesgos sin recurrir a restricciones generalizadas. En este sentido, la guía actúa como una herramienta de concienciación que podría derivar en controles más específicos en el futuro, especialmente en lo que respecta a la renovación del permiso de conducir. Este nuevo marco no implica una retirada automática del carnet por edad, pero sí deja claro que las condiciones para seguir conduciendo estarán cada vez más ligadas al estado de salud. La tendencia apunta a un modelo en el que la responsabilidad individual y la evaluación médica tendrán un papel central en la movilidad de los conductores mayores de 65 años.