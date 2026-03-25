Rusia dejó atrás la fase de promesas y avanza hacia una nueva etapa en su estrategia militar. El desarrollo de misiles balísticos de última generación se combina ahora con despliegues reales y uso en combate, en un contexto internacional marcado por el aumento de la tensión con Occidente y el debilitamiento de los acuerdos de control nuclear. El Kremlin busca consolidar su capacidad de disuasión con sistemas más rápidos, difíciles de interceptar y con mayor capacidad de destrucción. La evolución de estos misiles no solo responde al conflicto en Ucrania, sino también a un escenario global que vuelve a mostrar signos de carrera armamentística. El avance más significativo es el misil balístico hipersónico Oreshnik, que ya dejó de ser un proyecto en desarrollo. Rusia lo utilizó en ataques contra Ucrania, incluido un nuevo lanzamiento en enero de 2026, en el marco de ofensivas combinadas con drones y otros misiles. Este sistema alcanza velocidades superiores a Mach 10, puede transportar múltiples ojivas y está diseñado para evadir sistemas de defensa aérea, lo que lo convierte en una de las armas más complejas de interceptar en la actualidad. En paralelo, Moscú continúa con pruebas y mejoras tecnológicas, en línea con una estrategia que combina desarrollo, producción y utilización operativa como forma de presión geopolítica. Uno de los movimientos más sensibles es el traslado de estos sistemas a Bielorrusia, donde ya fueron puestos en servicio de combate. Este despliegue amplía el alcance estratégico de Rusia sobre Europa y marca un cambio respecto a décadas anteriores, ya que implica la instalación de capacidades con potencial nuclear fuera de su territorio. El posicionamiento en Bielorrusia permite reducir tiempos de respuesta y aumentar la presión sobre países europeos, en especial aquellos cercanos al conflicto en Ucrania. El contexto internacional refuerza esa hipótesis. El tratado New START, último acuerdo que limitaba los arsenales nucleares entre Estados Unidos y Rusia, enfrenta su etapa final sin garantías de renovación, lo que abre la puerta a una expansión del armamento estratégico. Sin ese marco, ambas potencias podrían aumentar la cantidad de ojivas desplegadas y reducir los mecanismos de control y transparencia que funcionaron durante décadas. El resultado es un escenario más incierto, donde cada movimiento militar puede interpretarse como una amenaza directa. En ese marco, el desarrollo y uso de misiles como el Oreshnik no solo representa una mejora tecnológica, sino también un mensaje político. Rusia busca consolidar su capacidad de disuasión en un mundo que vuelve a tensarse en términos nucleares.