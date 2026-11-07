El Gran Wyoming se jubila y dejará de presentar El Intermedio, el programa que conduce desde 2006. José Miguel Monzón, de 71 años, abandonará progresivamente la conducción del espacio satírico de laSexta a partir de enero de 2027, cuando comenzará el relevo con Gonzo, hasta ahora presentador de Salvados, de acuerdo con lo que adelantó El País.

El cambio no será inmediato. Según ha confirmado El País, Wyoming y Gonzo compartirán la conducción durante un período de tiempo indefinido, hasta que el actual presentador de Salvados asuma el programa en solitario. La continuidad de El Intermedio está asegurada.

Wyoming llevaba tiempo hablando de la posibilidad de retirarse. En una entrevista con El País publicada en 2025 explicó que quería dejar la televisión antes de que su salud pudiera obligarlo a hacerlo y que, una vez terminada esa etapa, quería dedicar más tiempo a viajar, leer y tocar la guitarra.

Casi 20 años al frente de El Intermedio

Wyoming se incorporó a El Intermedio en 2006, cuando laSexta llevaba poco tiempo en antena. Desde entonces se convirtió en la principal cara del programa y en uno de los rostros más reconocibles de la cadena.

El espacio comenzó sus emisiones el 30 de marzo de 2006 y en 2026 cumplió 20 años. A lo largo de estas dos décadas, el programa combinó información política, entrevistas, reportajes y humor, con Wyoming como presentador principal.

Antes de llegar a laSexta, su trayectoria televisiva había comenzado en los años ochenta. Presentó programas como Silencio, se juega, Esto es lo que hay y En la cuerda floja, además de espacios musicales. Entre 1996 y 2002 estuvo al frente de Caiga quien caiga, uno de los programas que más contribuyeron a consolidar su imagen televisiva.

También ha trabajado como músico, actor, escritor y médico. Estudió Medicina antes de dedicarse profesionalmente al mundo del espectáculo.

Los mejores momentos de El Gran Wyoming

La despedida permite recuperar algunos de los momentos más destacados de su trayectoria televisiva. La propia laSexta publicó un recopilatorio con sus mejores momentos en Atresmedia con motivo de su 70 cumpleaños en mayo de 2025.

En el vídeo aparecen distintos momentos de su carrera y de El Intermedio, un recorrido que permite repasar algunas de sus intervenciones más recordadas. Puedes ver aquí el compilado de los mejores momentos del Gran Wyoming en laSexta.

El programa llegó a los 2.000 episodios en abril de 2019 y lo celebró con un especial en directo, fuera del plató, en una sala de Madrid. La emisión incluyó un homenaje a Sandra Sabatés, Thais Villas, Gonzo y Dani Mateo, además de la visita de políticos e invitados, y el cierre quedó a cargo de Eva Amaral, Ana Belén y Wyoming.

Además, laSexta reúne en su canal de YouTube una lista de reproducción con los programas de El Intermedio, y FormulaTV mantiene una sección de vídeos del programa con avances, entrevistas y mejores momentos. La celebración de los 20 años, por su parte, reunió al equipo del espacio y a varios ministros.

Fernando González González, Gonzo, será su sustituto

El relevo será Fernando González González, Gonzo, actual presentador de Salvados. Antes de ponerse al frente de ese programa, Gonzo había formado parte precisamente de El Intermedio como reportero entre 2010 y 2019.

En 2019 abandonó el programa para sustituir a Jordi Évole al frente de Salvados. Ahora regresará al espacio que presentó durante varios años para asumir la conducción después de la salida de Wyoming.

Su llegada supondrá además el final de su etapa como presentador de Salvados. LaSexta y Producciones del Barrio ya trabajan en la búsqueda de un sustituto para ese programa.

Una despedida después de dos décadas

La retirada de Wyoming pone fin a una de las etapas más prolongadas de la televisión española reciente. Desde 2006 ha presentado prácticamente todas las temporadas de El Intermedio y ha convertido algunas de sus frases y rutinas en elementos reconocibles del programa.

Una de las más conocidas es su saludo habitual: “Ya conocen las noticias. Ahora, les contaremos la verdad”.

Entre los reconocimientos más recientes figura el Premio Ondas 2025 al Mejor Comunicador, en la categoría de televisión nacional, que le otorgaron por su estilo, su compromiso y su valentía al sostener uno de los formatos más longevos de la pequeña pantalla.

Ahora, a partir de enero de 2027, comenzará una nueva etapa para El Intermedio. Wyoming dejará progresivamente el programa y Gonzo tomará el relevo, mientras laSexta prepara un cambio que cerrará casi 20 años de televisión con el mismo presentador al frente.