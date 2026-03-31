La visita oficial a Berlín del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, abrió un intenso debate político en Alemania y reconfiguró el vínculo entre ambos países. La reunión, marcada por cuestionamientos sobre el pasado del mandatario sirio, concluyó con un acuerdo de gran impacto: la repatriación de la mayoría de los refugiados sirios residentes en territorio alemán. El canciller Friedrich Merz apostó por un enfoque directo y público para abordar una de sus principales promesas de campaña. La decisión implicó un giro respecto de la estrategia del anterior Gobierno, que había optado por contactos reservados con Damasco para evitar costos políticos. En este nuevo escenario, Berlín priorizó resultados concretos. El acuerdo alcanzado contempla la devolución del 80% de los refugiados sirios, lo que equivale a unas 800.000 personas, una cifra que redefine el mapa migratorio en Europa. El Ejecutivo alemán consideró que la figura de Al Sharaa resultaba clave para garantizar la ejecución de un plan de retorno masivo. A pesar de su pasado vinculado a estructuras yihadistas, Berlín evaluó que su liderazgo actual en Siria ofrece condiciones de interlocución que antes no existían. El cambio de estrategia también respondió a presiones internas. El tema migratorio se consolidó como una de las principales preocupaciones del electorado alemán. En ese contexto, Merz buscó mostrar capacidad de acción y diferenciarse de la gestión anterior, que avanzó con cautela y bajo perfil. La transparencia fue otro de los ejes del nuevo enfoque. El canciller optó por hacer público el proceso de negociación, aun a riesgo de enfrentar críticas. La apuesta apuntó a fortalecer su credibilidad política mediante resultados tangibles. El acuerdo abre interrogantes sobre las condiciones en las que se llevará a cabo el retorno. Organismos internacionales y sectores de la oposición expresaron preocupación por la seguridad y la estabilidad en Siria, especialmente tras la reciente caída del régimen de Bashar al Asad en 2024. Además, la magnitud de la repatriación plantea desafíos logísticos y humanitarios. La reintegración de cientos de miles de personas requerirá infraestructura, recursos y garantías que aún no se detallaron públicamente. El propio Al Sharaa promovió al país como una alternativa logística para el transporte de energía y mercancías hacia Europa, en un contexto de tensiones en rutas clave como el mar Rojo o el estrecho de Ormuz. Este enfoque introduce una dimensión económica al acuerdo, que trasciende la cuestión migratoria y se inscribe en una estrategia de reconstrucción e inversiones impulsada por el nuevo gobierno sirio tras la caída del régimen en 2024. Desde Alemania también reconocen ese potencial. El Gobierno alemán considera que Siria puede convertirse en un socio económico relevante dentro del espacio europeo ampliado, con oportunidades de cooperación a mediano y largo plazo. En ese esquema, la diáspora siria en Alemania, que supera el millón de personas, aparece como un puente clave para canalizar inversiones, conocimiento técnico y vínculos productivos entre ambos países. En el plano europeo, la decisión alemana podría marcar un precedente. Otros países observan con atención el desarrollo de este acuerdo, que podría influir en futuras políticas migratorias dentro de la Unión Europea.