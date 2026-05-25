El Gobierno promueve la reducción de la jornada escolar: docentes y alumnos pasarán menos tiempo en las aulas si se aprueba esta normativa. Fuente: Shutterstock.

El Ministerio de Educación ha iniciado la cuenta regresiva para una de las reformas más significativas del sistema educativo. La titular de la cartera, Milagros Tolón, ha convocado a los consejeros de todas las comunidades autónomas a una Conferencia Sectorial presencial con el objetivo de presentar el anteproyecto de ley que propone la reducción de las ratios en las aulas y la disminución de la carga lectiva del profesorado.

La iniciativa ya cuenta con el respaldo del Consejo Escolar del Estado y con el acuerdo de los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria. No obstante, debe regresar al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo buscará obtener apoyos adicionales más allá de sus aliados habituales.

¿Qué cambios propone la nueva ley en las aulas?

El núcleo de la reforma se centra en la disminución del número de alumnos por aula. El anteproyecto establece un máximo de 22 estudiantes en educación infantil y primaria y de 25 en secundaria. Esta medida busca mejorar la atención individualizada y fortalecer la calidad pedagógica en todas las etapas obligatorias.

¿Qué cambios propone la nueva ley en las aulas? Fuente: Shutterstock.

Asimismo, el texto determina que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) se considere como doble plaza a efectos de ratio. Mediante este mecanismo, los centros que escolaricen a estudiantes con mayores requerimientos de apoyo tendrán grupos menos numerosos, lo que facilitará una inclusión efectiva.

Los sindicatos han solicitado la ampliación de este criterio para que también el alumnado vulnerable o con otras necesidades específicas, aunque no esté formalmente catalogado como NEE, sea reconocido como doble plaza. Confían en introducir mejoras durante el trámite parlamentario mediante enmiendas que fortalezcan el enfoque inclusivo de la norma.

Impacto de la reforma en jornada y condiciones del profesorado

La ley incorpora una reducción de la jornada lectiva semanal. En el nivel primario, el máximo se fijará en 23 horas, mientras que en el nivel secundario se establecerá en 18 horas.

Impacto de la reforma en jornada y condiciones del profesorado. Fuente: Shutterstock

El objetivo consiste en aliviar la carga directa en el aula y liberar tiempo para tareas de coordinación, preparación y seguimiento individual del alumnado.

Fuentes negociadoras han anticipado que también se promoverá una mejora adicional para el profesorado mayor de 55 años, con una reducción específica de horas lectivas.

El planteamiento responde a una reivindicación histórica del colectivo docente, que exige condiciones más equilibradas en la etapa final de la carrera profesional.

El Ejecutivo pretende acelerar el calendario para que las primeras medidas se implementen en el curso 2026-2027. La Conferencia Sectorial del 6 de marzo será clave para evaluar el respaldo territorial a una reforma que requiere coordinación con las comunidades autónomas, responsables de la gestión directa de los centros educativos.