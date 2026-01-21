La llegada de Donald Trump al Foro de Davos volvió a colocar a Estados Unidos en el centro de la escena internacional, en un contexto marcado por conflictos abiertos, tensiones geopolíticas y un clima de creciente fricción con Europa. El mandatario aterrizó en la ciudad alpina suiza para mantener encuentros con líderes mundiales y fijar posición sobre algunos de los temas más sensibles de la agenda global.

Según informó EFE, Trump se reunirá en Davos con varios dirigentes para abordar la situación en Ucrania, el desarrollo de la paz en Gaza y sus pretensiones de anexionarse Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa cuya posible incorporación a Estados Unidos genera inquietud tanto en la Unión Europea como en la OTAN.

El paso de Trump por Davos también se produce en medio de cuestionamientos internos. De acuerdo con EFE, el presidente estadounidense buscará equilibrar su discurso internacional con mensajes dirigidos a su electorado, tras las críticas por haber priorizado durante su primer año los conflictos externos por encima de asuntos económicos domésticos.

Trump en Davos y la presentación de la “Junta de la Paz”

Uno de los anuncios centrales de Trump en Davos será la presentación oficial de un nuevo organismo internacional. Según la información difundida, el presidente presentará la denominada la “Junta de la Paz”, un ente liderado por él mismo para resolver conflictos como el que afecta a Gaza.

Trump en Davos intentará posicionar esta iniciativa como una herramienta para intervenir en escenarios de alta complejidad internacional, en un momento en el que la guerra en Gaza y el conflicto en Ucrania continúan sin una salida clara.

De acuerdo con EFE, está previsto que su intervención también incluya referencias al escenario económico interno de Estados Unidos, con especial foco en “el coste de la vida o el acceso a la vivienda”, asuntos que generan malestar entre parte de sus votantes.

Groenlandia, el eje de fricción entre Trump y Europa

Más allá de los conflictos armados, Trump en Davos estará atravesado por la controversia en torno a Groenlandia. En los días previos a su viaje, el mandatario reiteró su intención de anexionar la isla, una postura que encendió alarmas en Bruselas y en el seno de la OTAN.

Antes de partir hacia Suiza, Trump insistió en su deseo de incorporar Groenlandia a Estados Unidos y, al ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para lograrlo, respondió: “ya lo verán”, según recogió EFE.

El presidente estadounidense también restó importancia a las posibles represalias europeas. EFE informó que varios líderes de la UE han reaccionado con enfado y han sugerido incluso “suspender el acuerdo comercial suscrito con Washington el pasado verano o utilizar el instrumento anticoerción de los Veintisiete, también conocido como la ‘bazuca’ comercial”.

“Europa no avanza en la dirección correcta”, el mensaje de Trump en Davos

Durante su discurso en el Foro de Davos, Trump lanzó duras críticas al rumbo del continente europeo. “Europa no avanza en la dirección correcta”, aseguró el presidente de Estados Unidos ante la élite política y económica reunida en Suiza.

Trump afirmó que Europa debe “corregir su dirección” y advirtió que “si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos”, mientras que si los norteamericanos avanzan, “los europeos los seguirán”, en un intento de vincular los intereses estratégicos a ambos lados del Atlántico.

El mandatario también cuestionó la “sabiduría convencional” que, según dijo, ha dominado tanto en Estados Unidos como en Europa y que ha derivado en “un aumento del gastos público y ‘inmigración masiva sin control y infinidad de importaciones extranjeras’”. “Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta”, insistió.

Energía, defensa y advertencias a la OTAN

U.S. President Donald Trump attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Denis Balibouse Fuente: REUTERS Denis Balibouse

En su intervención, Trump en Davos también apuntó contra algunas políticas clave de los aliados europeos. Criticó las estrategias de energías renovables y el bajo gasto en defensa dentro de la OTAN, un reclamo recurrente de su administración.

El presidente sostuvo que la única manera de conseguir resultados dentro de la alianza atlántica es utilizar “excesiva fuerza”, aunque aclaró de inmediato: “no lo voy a hacer”, según sus propias palabras en Davos.

La llegada de Trump a la ciudad alpina se produjo, además, con un contratiempo logístico. El mandatario arribó en helicóptero con varias horas de retraso después de que el Air Force One sufriera una pequeña avería al salir del país y tuviera que regresar a Maryland.