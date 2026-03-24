La polémica escaló a nivel internacional tras las declaraciones del austríaco Ariel Muzicant, vicepresidente del Congreso Judío Mundial, quien recomendó a ciudadanos judíos e israelíes evitar viajar a España por considerar que existe un entorno hostil marcado por el antisemitismo. El dirigente sostuvo que el actual clima en el país europeo no tiene precedentes recientes y lo comparó con períodos históricos de extrema persecución. Sus palabras se producen en un contexto internacional atravesado por la guerra en Gaza y el aumento de tensiones políticas en distintos puntos de Europa. Según Muzicant, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez habría contribuido a generar un “clima antijudío y antiisraelí insoportable” a partir de declaraciones públicas y posicionamientos políticos posteriores al ataque del grupo islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. En ese marco, también cuestionó expresiones del ministro de Transportes, Óscar Puente. El dirigente también vinculó la situación con el debate migratorio en España, al mencionar la posible regularización de personas en situación irregular. Sin embargo, datos recientes del centro de análisis Funcas indican que la mayoría de los migrantes en esa condición provienen de América Latina, lo que introduce matices en el argumento planteado. Muzicant afirmó que la percepción de inseguridad entre la comunidad judía en España creció en los últimos meses. Según su postura, existe temor a posibles ataques y un aumento de discursos hostiles en el ámbito público, lo que alimenta la preocupación en sectores de esa comunidad. El dirigente vinculó este escenario con el impacto de la guerra en Gaza en la opinión pública europea. En varios países, las movilizaciones y declaraciones políticas han intensificado el debate sobre el conflicto entre Israel y Palestina, con posiciones cada vez más polarizadas. A su vez, organizaciones y gobiernos han advertido en distintas ocasiones sobre el incremento de incidentes antisemitas en Europa tras el recrudecimiento del conflicto, aunque la magnitud y características varían según el país. Las palabras de Muzicant introducen tensión en la imagen internacional de España, especialmente en lo referido a la seguridad y convivencia de minorías religiosas. Este tipo de advertencias, provenientes de figuras con peso institucional, suelen tener repercusión en el turismo y en las relaciones diplomáticas. El Gobierno español no emitió una respuesta oficial inmediata a estas declaraciones, aunque en reiteradas ocasiones ha defendido su postura respecto al conflicto en Medio Oriente y ha rechazado cualquier forma de antisemitismo. En el plano diplomático, este episodio se suma a una serie de cruces discursivos entre dirigentes internacionales en torno al conflicto en Gaza, lo que refleja cómo la crisis trasciende la región y genera efectos políticos en Europa y otras partes del mundo.