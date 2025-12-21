El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

En el domingo, 21 de diciembre de 2025 , los ciudadanos de España conmemoran El Día Mundial del Baloncesto, considerado día no festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Día Mundial del Baloncesto (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el domingo 21 de diciembre?

El Día Mundial del Baloncesto se celebra el 21 de diciembre, una fecha significativa ya que marca el aniversario de la primera partida de baloncesto, jugada en 1891 por el Dr. James Naismith en Springfield, Massachusetts. Esta celebración, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce el impacto transformador del baloncesto en la sociedad, destacando su capacidad para unir a personas de diferentes culturas y orígenes.

El baloncesto no solo es un deporte, sino un símbolo de paz, desarrollo y empoderamiento. A través de sus valores fundamentales, como el trabajo en equipo y el respeto, el baloncesto promueve la inclusión y la diversidad, permitiendo que personas de todas las condiciones participen y prosperen. Este día es un recordatorio de que el deporte puede ser una herramienta poderosa para fomentar la cooperación y el entendimiento entre comunidades.

Además, la popularidad global del baloncesto lo convierte en una plataforma para abordar temas importantes, como el cambio climático y la salud pública. En este Día Mundial del Baloncesto, se invita a todos a celebrar no solo los logros deportivos, sino también la promesa de un mundo mejor, donde la pasión por el baloncesto inspire acciones positivas y soluciones a los desafíos globales.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar el Día Mundial del Baloncesto?

Para celebrar el Día Mundial del Baloncesto, una excelente opción es organizar torneos de baloncesto locales. Invita a amigos, familiares y vecinos a formar equipos y competir en un ambiente divertido y amigable, promoviendo así la unión y el trabajo en equipo. Además, puedes colaborar con entrenadores locales para ofrecer talleres donde se enseñen habilidades y técnicas del juego, beneficiando tanto a niños como a adultos.

Otra forma de conmemorar esta festividad es a través de partidos benéficos, donde se recauden fondos para causas sociales importantes. También puedes proyectar películas relacionadas con el baloncesto en un parque o espacio al aire libre, o invitar a jugadores y entrenadores para dar charlas inspiradoras sobre el impacto del baloncesto en la vida y la comunidad. Estas actividades no solo celebran el deporte, sino que también fomentan la inclusión y la conciencia social.