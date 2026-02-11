En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes. En el transcurso del miércoles, 11 de febrero de 2026, la población de España celebra la Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, considerado día no festivo, para mantener viva la memoria histórica del país. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el 11 de febrero, fue proclamado por la ONU en 2015 con el objetivo de promover la participación e inclusión de mujeres y niñas en el ámbito científico y tecnológico. Esta celebración busca romper con la brecha de género que ha relegado a las mujeres en disciplinas como las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Este día es un recordatorio de la importancia de las mujeres y las niñas en las comunidades científicas y tecnológicas, resaltando la necesidad de fortalecer su participación. A pesar de los avances, la igualdad de género en estos campos sigue siendo un desafío global, lo que subraya la urgencia de fomentar un entorno más inclusivo y equitativo. La celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia también rinde homenaje a las mujeres que han hecho contribuciones significativas a la ciencia a lo largo de la historia. Es fundamental reconocer su legado y trabajar hacia un futuro donde todas las mujeres y niñas tengan acceso a la educación y oportunidades en ciencia y tecnología, contribuyendo así al desarrollo sostenible y al bienestar de la humanidad. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es fundamental reconocer y valorar el esfuerzo de las mujeres en el ámbito científico. Puedes comenzar por organizar charlas o talleres en tu comunidad que resalten los logros de mujeres científicas a lo largo de la historia y su impacto en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Además, fomentar la participación de niñas en actividades STEM puede inspirarlas a seguir carreras en estas áreas. Otra forma de conmemorar este día es promoviendo la lectura de libros y documentales que aborden la vida y contribuciones de mujeres en la ciencia. Al hacerlo, no solo se educa sobre su importancia, sino que también se crea conciencia sobre la necesidad de igualdad de género en estos campos. Participar en eventos locales o en redes sociales para difundir el mensaje de inclusión y empoderamiento también es una excelente manera de celebrar esta festividad.