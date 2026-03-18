La borrasca Therese obligó a la Consejería de Educación de Canarias a suspender las clases presenciales este jueves 19 de marzo en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. La medida también alcanzará a Gran Canaria a partir de la tarde-noche, mientras que el viernes 20 de marzo se extenderá al conjunto del archipiélago, con docencia a distancia y centros cerrados. La decisión respondió al empeoramiento previsto del tiempo y al objetivo de evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, con especial atención a la comunidad educativa. El episodio meteorológico ya provocó cancelaciones de actos deportivos, culturales y festivos en varias islas, además de incidencias en la movilidad y nuevas medidas preventivas por parte de distintas administraciones locales. En paralelo, el Gobierno canario activó alertas por viento, lluvias y fenómenos costeros ante el avance de la borrasca. La suspensión afectará durante este jueves a las islas de la provincia occidental —Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro—, además de La Graciosa. En todos esos territorios, la actividad lectiva deberá continuar en modalidad telemática y los centros permanecerán cerrados. Gran Canaria se incorporará a esa medida a partir de la tarde-noche del jueves, de acuerdo con la comunicación difundida por el área educativa autonómica. Después, el viernes 20 de marzo no habrá actividad presencial en ninguna isla del archipiélago. La orden también afecta al funcionamiento ordinario de los centros, ya que la prioridad oficial pasa por reducir al máximo los desplazamientos en las horas de mayor impacto del temporal. Por esa razón, Educación pidió seguir los canales oficiales para conocer cualquier actualización. La Agencia Estatal de Meteorología situó el foco en un empeoramiento notable para el jueves 19, con el centro de Therese al noroeste del archipiélago y una intensificación del viento de componente oeste y suroeste. Ese cambio elevó el riesgo de lluvias fuertes, oleaje y complicaciones en zonas expuestas, sobre todo en las islas occidentales y en áreas de cumbre. Además, distintos seguimientos informativos sobre la jornada señalaron que el temporal ya dejó rachas intensas, cancelaciones de actos públicos, problemas en transportes y cierres preventivos en varios puntos del archipiélago. Las autoridades temen que el episodio gane fuerza en las próximas horas y complique aún más la circulación y la seguridad en exteriores. A ese escenario se sumó la previsión de abundante agua en barrancos y de nevadas a partir de unos 1800 metros, con posibilidad de acumulaciones importantes en cotas altas. Con ese panorama, la suspensión de la presencialidad buscó reducir la exposición al riesgo hasta que pase la fase más dura de la borrasca.