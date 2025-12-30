Confirmado por el Gobierno | Los menores de 26 pagarán menos por el boleto único de transporte.

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de las ayudas para el transporte público para todo 2026, así como el abono único, que integra en una sola tarifa de 60 euros mensuales los autobuses interregionales, los trenes de cercanías y los de media distancia.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, para financiar ambas medidas, se dotarán 1371 millones de euros.

A partir de la segunda quincena de enero se pondrá en marcha el abono único, que servirá para autobuses interregionales de titularidad estatal, trenes de cercanías y de media distancia.

A partir de la segunda quincena de enero se pondrá en marcha el abono único, que servirá para autobuses interregionales de titularidad estatal, trenes de cercanías y de media distancia, con una tarifa plana de 60 euros (30 euros para menores de 26 años), como ya avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la rueda de prensa de balance del año.

Las bonificaciones prorrogadas para todo 2026 establecen que, en los servicios estatales de autobús, se mantiene la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de 10 viajes con un 40% de descuento y el abono mensual con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

En los transportes públicos de competencia autonómica y local se prorroga la ayuda estatal, con la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años y la bonificación del 20% en el resto de abonos.

Registro (sólo para jovenes hasta 26 años)

Para adquirir el Abono Único Joven (precio reducido para jóvenes hasta 26 años) deberás registrarte previamente. Recibirás un código que tendrás que introducir al comprar el abono en los canales habilitados por los operadores.

Validez

Una vez adquirido el abono, debes elegir una fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores a la compra. El abono tendrá validez durante los 30 días naturales desde la fecha seleccionada.

Venta