La ciudad de Valencia atraviesa una semana marcada por la emergencia climática. Desde el lunes y hasta la fecha, las clases permanecen suspendidas de manera preventiva en distintos niveles educativos a raíz de las intensas lluvias que afectan a la provincia.

La medida, adoptada en el marco de la alerta naranja y roja decretada por las autoridades, impacta en centros de educación primaria, secundaria y espacios de formación universitaria.

El cierre inesperado, que ya acumula 72 horas, responde al riesgo de inundaciones en zonas especialmente vulnerables. Las autoridades locales priorizaron la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo frente a un escenario meteorológico adverso que, lejos de disiparse rápidamente, se sostuvo durante varios días consecutivos.

La borrasca Emilia y las precipitaciones persistentes obligaron a activar protocolos de protección civil.

Aunque la alerta roja principal estuvo vigente hasta el lunes, el mantenimiento del aviso naranja llevó a prolongar los cierres preventivos en áreas sensibles, con consecuencias directas en la actividad escolar y académica.

¿Por qué se decidió suspender las clases durante tres días consecutivos?

La suspensión de la actividad educativa se apoya en informes meteorológicos que alertaron sobre lluvias intensas y acumulados significativos en cortos períodos de tiempo.

El litoral valenciano y varias pedanías quedaron bajo alerta roja y naranja, lo que elevó el riesgo de anegamientos y complicaciones en la circulación.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Valencia resolvió cerrar de manera preventiva 32 centros educativos ubicados en zonas inundables y en pedanías como La Torre, Castellar-Oliveral, Forn d’Alcedo, Pinedo y El Saler.

La decisión se tomó tras reuniones del Centro de Coordinación de Emergencias Locales, que evaluó la evolución del temporal y sus posibles impactos.

La medida alcanzó a escuelas primarias, institutos de educación secundaria y espacios de formación para adultos, incluidas universidades populares.

En algunos casos puntuales, los centros permanecieron abiertos sin actividad lectiva para garantizar contención a las familias que lo necesitaran, aunque sin clases formales.

¿Qué centros y niveles educativos continúan afectados hasta este miércoles?

El cierre afecta a un abanico amplio del sistema educativo valenciano. Entre los establecimientos alcanzados figuran colegios públicos y privados de nivel primario, institutos secundarios y centros de educación especial, además de escuelas de música y universidades populares distribuidas en distintos barrios y pedanías.

Desde el lunes 15 de diciembre y hasta hoy, miércoles 17, las clases no se retomaron en los centros ubicados en áreas consideradas de alto riesgo hídrico.

Las autoridades señalaron que la continuidad de la suspensión depende de la evolución de las precipitaciones y del estado de las zonas afectadas.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de ciertas áreas urbanas frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Mientras se aguarda una mejora definitiva del tiempo, la comunidad educativa permanece atenta a los próximos comunicados oficiales, con la expectativa de retomar la normalidad una vez que las condiciones lo permitan.