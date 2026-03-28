La Agencia Tributaria ha comunicado la implementación de medidas severas dirigidas a aquellos contribuyentes que presentan deudas fiscales significativas o que incumplen de manera reiterada con sus responsabilidades tributarias. De acuerdo con fuentes oficiales, Hacienda tendrá la facultad de suspender de manera cautelar el acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito de ciertos contribuyentes que se encuentren en una lista específica. Entre los objetivos están tanto particulares como empresas que presentan perfiles de alto riesgo o que han sido previamente advertidos por la administración. La medida, que se enmarca dentro de un plan más amplio de control y seguimiento tributario, no afectará a todos los ciudadanos, sino únicamente a aquellos que figuren en ciertos registros críticos elaborados por la Agencia Tributaria. La lista de Hacienda está compuesta por contribuyentes que presentan deudas superiores a los 600.000 euros con la Agencia Tributaria, las cuales no han sido saldadas ni fraccionadas y cuya situación se encuentra en firme. Este listado se publica de manera anual e incluye tanto a personas físicas como jurídicas. En años recientes, se ha añadido un nuevo criterio: la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones tributarias. Esto implica que, aunque la deuda sea inferior, si una persona o empresa acumula múltiples requerimientos ignorados, puede ser incluida en una categoría especial de vigilancia. Cuando Hacienda activa esta medida, lo que hace es solicitar a las entidades financieras la inmovilización temporal de las cuentas corrientes y tarjetas asociadas al contribuyente afectado. No se trata de un embargo automático, pero sí de una paralización preventiva para evitar que se dispongan de fondos antes de que se ejecute un procedimiento formal. Los contribuyentes que reciban una notificación de este tipo pueden: El proceso es ágil y automatizado, por lo que se aconseja actuar con prontitud para evitar consecuencias más severas, tales como embargos definitivos o procesos judiciales. La Agencia Tributaria publica anualmente el listado de grandes morosos en su sitio web oficial (www.agenciatributaria.es). Además, los contribuyentes afectados reciben una notificación previa, ya sea por correo certificado o a través de su buzón en la sede electrónica, informando de su inclusión y de las posibles consecuencias. Asimismo, es recomendable consultar regularmente el estado fiscal personal a través del sistema Renta WEB o el portal de Deudas y Pagos, donde se indica si existe algún expediente abierto o reclamación pendiente. Según explican desde el Ministerio de Hacienda, "no se trata de una caza de brujas, sino de una herramienta de control fiscal que permite proteger los intereses del Estado y actuar con rapidez ante casos de riesgo“. Esta medida forma parte de una nueva estrategia de Hacienda centrada en la disuasión y el cobro efectivo, especialmente tras la aprobación de nuevas normativas que endurecen las sanciones por ocultamiento de patrimonio, falsedad documental o utilización de entramados societarios para evitar impuestos.