La relación entre el entorno físico y el bienestar psicológico es innegable. La manera en que se organiza y cuida el espacio habitado no es un simple asunto estético, sino un indicador directo de equilibrio mental. El reconocido psicólogo y divulgador, doctor Alfonso Ruiz, formado en la Universidad de Oxford, ha popularizado una tesis que resuena con fuerza en tiempos de caos y estrés constante. Su frase más célebre se ha convertido en un lema de vida para quienes buscan recuperar el control: “Tu casa refleja tu estado de ánimo. Limpia, libera el espacio y la vida te traerá lo nuevo”. Esta recomendación, lejos de ser superficial, se sustenta en profundos mecanismos psicológicos que demuestran cómo el orden externo puede ser una herramienta poderosa para cultivar el orden interno. La acumulación de objetos puede ser el resultado de miedos, apegos al pasado o una identidad que ya no se tiene pero de la que cuesta desprenderse. Esta carga física se traduce en una pesada carga mental. Al habitar espacios caóticos, el cerebro recibe constantemente un “ruido visual” que perpetúa un estado de alerta y estrés crónico. La frase de Ruiz, “Tu casa refleja tu estado de ánimo”, se manifiesta cuando un hogar desordenado y descuidado revela una mente que se siente abrumada, desorganizada e incapaz de priorizar. Esta conexión es bidireccional: un estado de ánimo deprimido o ansioso que quita la energía para limpiar, lo que a su vez genera más desorden y refuerza el malestar psicológico, creando un círculo vicioso difícil de romper. La solución que propone el doctor Alfonso Ruiz es un cambio de paradigma: ver la limpieza no como una tarea doméstica obligatoria, sino como un acto proactivo de autocuidado terapéutico. El proceso de limpiar implica tomar decisiones, priorizar y, lo más difícil, desprenderse. Al eliminar lo físico que ya no sirve, se desprenden las cargas mentales obsoletas. Ruiz enfatiza la segunda parte de su mantra: “Limpia, libera el espacio y la vida te traerá lo nuevo”. Esta “liberación del espacio” no es solo literal, sino simbólica. Al desocupar rincones de la casa y de la mente se invocan nuevas oportunidades, experiencias y claridad mental. Es un acto de fe y de control sobre el entorno que puede ser el primer paso hacia una transformación personal más profunda. Finalmente, la tesis de Alfonso Ruiz invita a mirar el hogar no solo como un lugar donde dormir, sino como una extensión personal. Cuidar el entorno físico es cuidar la salud mental. Este hábito, practicado con intención y conciencia, es una herramienta poderosa para recuperar la calma y la claridad, y es, en palabras de Ruiz, un auténtico seguro de vida para el bienestar psicológico.