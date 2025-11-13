Una fuerte tormenta con granizo se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas

En esta noticia ¿Qué otras carreteras están afectadas por el temporal?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una alerta por el temporal que afecta a las islas, con varias carreteras cerradas al tránsito este jueves 13 de noviembre debido a las intensas lluvias y desprendimientos.

El organismo ha pedido a los conductores evitar circular por las zonas afectadas y extremar la precaución ante el mal tiempo que continúa complicando la movilidad.

Según la última actualización publicada por la DGT, en La Palma permanecen cortadas las vías LP-4, en Lomo de los Gomeros; LP-109, en Barlovento; LP-214, en Los Llanos de Aridane; y LP-302, en El Barrial.

Fuente: Freepik Fuente: Freepik

Las lluvias torrenciales de las últimas horas han provocado acumulaciones de agua y deslizamientos de tierra en distintos tramos, lo que ha obligado a suspender el tráfico por motivos de seguridad.

¿Qué otras carreteras están afectadas por el temporal?

En La Gomera, la circulación se mantiene interrumpida en la carretera CV-14, a la altura de Monteforte, mientras los equipos de emergencia trabajan para retirar los restos de lodo y piedras caídos sobre la calzada.

En Gran Canaria, las vías GC-60, a su paso por San Bartolomé de Tirajana; GC-200, en la zona de Candelaria y El Risco; y GC-605, en La Culata, también están cerradas por desprendimientos.

La intensidad del temporal ha provocado cortes en puntos de montaña y áreas de difícil acceso, lo que complica las labores de limpieza.

Corte de trenes y carreteras en todo el país: estas son las zonas por las que no podrás circular. fuente:Freepik.

En Tenerife, la DGT ha informado del cierre de la carretera TF-445, que conduce a Teno, debido al riesgo de nuevos desprendimientos.

La situación meteorológica en la zona sigue siendo inestable, con lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

La Dirección General de Tráfico ha insistido en que se eviten desplazamientos innecesarios y se sigan las recomendaciones de los servicios de emergencia.

Además, recomienda consultar el estado actualizado de las vías antes de emprender cualquier viaje y mantener una conducción prudente ante la persistencia del temporal.