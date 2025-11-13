En esta noticia
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una alerta por el temporal que afecta a las islas, con varias carreteras cerradas al tránsito este jueves 13 de noviembre debido a las intensas lluvias y desprendimientos.
El organismo ha pedido a los conductores evitar circular por las zonas afectadas y extremar la precaución ante el mal tiempo que continúa complicando la movilidad.
Según la última actualización publicada por la DGT, en La Palma permanecen cortadas las vías LP-4, en Lomo de los Gomeros; LP-109, en Barlovento; LP-214, en Los Llanos de Aridane; y LP-302, en El Barrial.
Las lluvias torrenciales de las últimas horas han provocado acumulaciones de agua y deslizamientos de tierra en distintos tramos, lo que ha obligado a suspender el tráfico por motivos de seguridad.
¿Qué otras carreteras están afectadas por el temporal?
En La Gomera, la circulación se mantiene interrumpida en la carretera CV-14, a la altura de Monteforte, mientras los equipos de emergencia trabajan para retirar los restos de lodo y piedras caídos sobre la calzada.
En Gran Canaria, las vías GC-60, a su paso por San Bartolomé de Tirajana; GC-200, en la zona de Candelaria y El Risco; y GC-605, en La Culata, también están cerradas por desprendimientos.
La intensidad del temporal ha provocado cortes en puntos de montaña y áreas de difícil acceso, lo que complica las labores de limpieza.
En Tenerife, la DGT ha informado del cierre de la carretera TF-445, que conduce a Teno, debido al riesgo de nuevos desprendimientos.
La situación meteorológica en la zona sigue siendo inestable, con lluvias intensas y fuertes rachas de viento.
La Dirección General de Tráfico ha insistido en que se eviten desplazamientos innecesarios y se sigan las recomendaciones de los servicios de emergencia.
Además, recomienda consultar el estado actualizado de las vías antes de emprender cualquier viaje y mantener una conducción prudente ante la persistencia del temporal.