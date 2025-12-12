La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una nota informativa sobre la llegada de la borrasca Emilia. Este fenómeno meteorológico comenzó a impactar desde el viernes 12 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 14. La AEMET ha calificado a Emilia como una borrasca de gran impacto que traerá condiciones adversas en varias regiones.

El organismo ha activado avisos naranjas y amarillos en múltiples zonas del país. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sur peninsular, las Islas Canarias y el área del Estrecho. Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones y evitar actividades en zonas costeras durante este episodio de temporal.

La borrasca Emilia desata un temporal severo en varias regiones

La borrasca Emilia se formó el viernes entre el golfo de Cádiz y el archipiélago canario. Su presencia generará un temporal de viento, oleaje y lluvias que afectará principalmente a Canarias durante el fin de semana. El sábado 13 será la jornada más complicada en las islas, con rachas de viento superiores a 90 km/h en zonas altas.

En la península, las comunidades más afectadas serán Andalucía, especialmente Cádiz y Málaga, junto con Ceuta y Melilla. La AEMET prevé acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en el entorno del Estrecho. Las precipitaciones irán acompañadas de tormentas y podrían extenderse al litoral mediterráneo, alcanzando regiones como Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.

Alerta AEMET | Una borrasca histórica traerá nieve y lluvias intensas: estas son las comunidades en riesgo.

¿Dónde nevará y qué zonas tendrán lluvias torrenciales?

Las nevadas se producirán en las cumbres de las islas más montañosas de Canarias. En Gran Canaria, Tenerife y La Palma, las precipitaciones serán en forma de nieve con acumulados significativos. Incluso el Teide podría vestirse de blanco durante este episodio meteorológico.

En cuanto a las lluvias torrenciales, el suroeste peninsular será el más castigado. Andalucía occidental, con especial intensidad en Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, registrará aguaceros persistentes. El área del Estrecho y Ceuta mantiene avisos naranjas por precipitaciones que pueden acumular más de 100 mm. El temporal marítimo también será protagonista, con olas de hasta 6 metros en Canarias y oleaje importante en las costas andaluzas.

El temporal se extenderá al Mediterráneo durante el fin de semana

A partir del sábado, la inestabilidad se trasladará hacia el arco mediterráneo. Las precipitaciones afectarán desde Tarragona hasta Cádiz, pasando por la Comunidad Valenciana, región de Murcia y el este y sur de Andalucía. Los chubascos podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta en estas zonas.

El domingo, aunque se prevé una mejora en Canarias, las lluvias intensas podrían mantenerse en el sureste y este peninsular. La AEMET anticipa que el episodio de fenómenos adversos finalizará en el archipiélago, pero la borrasca continuará dejando inestabilidad en otras regiones. Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, con máximas que superarán los 20°C en Andalucía y el área mediterránea, pese al temporal.