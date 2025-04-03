En esta noticia
- Países donde no se requiere visado con pasaporte español</h2>Una de las grandes ventajas para quienes tienen <b>pasaporte español</b> es la posibilidad de viajar a numerosos países sin necesidad de <b>visado tradicional</b>. Según los datos actualizados de 2025, los ciudadanos españoles pueden entrar sin visa previa en <b>alrededor de 189 países y territorios</b>, lo que coloca al pasaporte entre los más fuertes del mundo.Dentro de esta extensa lista hay varios tipos de acceso:<ul data-testid="SOZJFAM76RFKZJXCWFZEDQCRNY" class="styles_editor-bulleted-list__Zhrhq styles_editor-bulleted-list_depth1__zUj9n"><li data-testid="TNRCBPF6ENDR3ITXWKDBUS22AE"><b>Viaje sin visa ni autorización adicional</b>, como ocurre con la mayoría de países del espacio <b>Schengen</b> (por ejemplo, Francia, Italia o Alemania) e Iberoamérica (Brasil, Argentina o México).</li><li data-testid="4FZTPUBTARENNEPMBK67PZ7QYM"><b>Estancias con permiso de entrada al llegar</b>, donde puedes obtener el visado directamente en el aeropuerto o frontera.</li><li data-testid="QGWBBT5SCBCR5JVZDF62PMXC4I"><b>Autorizaciones electrónicas (eTA/eVisa)</b>, que no son visados tradicionales, sino permisos que se tramitan online antes de viajar.</li></ul>Por ejemplo, destinos muy populares como <b>Canadá</b> requieren una <b>eTA</b>, una autorización electrónica que se solicita online antes de viajar y suele aprobarse rápidamente. De forma similar, países como <b>Australia</b> exigen una autorización electrónica para turismo aunque no un visado tradicional.Este acceso amplio no solo se limita a Europa o América: muchos países de Asia, como Japón y Corea del Sur, también permiten la entrada sin visado por períodos cortos si es turismo o visita familiar.<div data-testid="editor-PowerUp-node"><div data-testid="editor-PowerUp-node"><h2>Lugares donde se requiere visa antes de viajar</h2>Pese a su enorme libertad de movimiento, aún hay destinos que requieren obtener el <b>visado tradicional</b> antes de salir de España. Estos casos suelen darse en países con políticas migratorias más estrictas o controles fronterizos más rígidos.Entre ellos están varias naciones africanas y de Oriente Medio donde se mantiene la exigencia de visado:<ul data-testid="W7QMKUDQM5B23HXSWYLA2TERDE" class="styles_editor-bulleted-list__Zhrhq styles_editor-bulleted-list_depth1__zUj9n"><li data-testid="4QQHCQ5XIJAUDIHMXG7CJBL2YI"><b>Argelia y Nigeria</b>: necesitan visa que debe gestionarse antes de viajar.</li><li data-testid="RYM6FBEH5NCXJPAZDRN6SVQ2VE"><b>China</b>: en general exige visado previo si no se cumplen requisitos específicos de estancia corta o se ha prorrogado un acuerdo temporal.</li><li data-testid="XE56WYUCHRCRLDEMV33GHTSSQ4"><b>Rusia</b> y <b>India</b> siguen exigiendo visas tradicionales, con trámites consulares que pueden tardar días o semanas.</li></ul>Además, algunos cambios recientes en normativa han exigido que ciertos países introduzcan trámites adicionales: por ejemplo, <b>Namibia</b> ha instaurado un requisito de visado a la llegada con pago previo, algo que antes no era obligatorio para ciudadanos españoles, aunque sigue siendo accesible con antelación.<h2>Requisitos comunes y consejos para viajar sin problemas</h2>Aunque muchos países no exigen <b>visado tradicional</b> para españoles, sí solicitan otros documentos o condiciones de entrada que conviene cumplir para evitar contratiempos.Unos puntos clave antes de viajar:<ul data-testid="SUKY4DLW6FHGFI6VBEBQ4RSHPA" class="styles_editor-bulleted-list__Zhrhq styles_editor-bulleted-list_depth1__zUj9n"><li data-testid="4PNMRJ32YRD7DLOG4RAV2A32RA">El <b>pasaporte debe estar vigente</b> al menos varios meses más allá de tu fecha prevista de salida del país de destino.</li><li data-testid="NVZUNJW5SVFCLINHG4FCQVFSJU">Verifica si el país requiere <b>autorización electrónica de viaje</b> (como eTA o sistema parecido). Por ejemplo, Estados Unidos aplica el sistema <b>ESTA</b>, que se tramita online antes del vuelo, aunque no sea un visado tradicional.</li></ul>En algunos territorios, la estancia permitida sin visado puede variar según el <b>propósito del viaje</b> (turismo, negocios, estudios) y la duración.
Además, dentro de la Unión Europea y del espacio Schengen, los ciudadanos españoles pueden viajar incluso con su DNI en lugar del pasaporte en muchos casos, gracias a la libertad de movimiento entre estos países.
Planificar con anticipación y revisar los requisitos específicos del país de destino en páginas oficiales de sus consulados o embajadas garantiza que tu viaje no tenga sorpresas desagradables en frontera. Incluso cuando no se necesita visa tradicional, a veces se exige registrar datos online o cumplir requisitos de entrada mínima.