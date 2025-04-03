Estos países que exigen visa a los españoles en diciembre de 2025 y planifica tu viaje sin sorpresas de última hora.

Tener pasaporte español sigue siendo una de las mayores ventajas para viajar. En 2025, este documento se mantiene entre los más poderosos del mundo, permitiendo el acceso sin visado o con autorizaciones sencillas a la amplia mayoría de destinos.

A pesar de ello, existen países que continúan requiriendo visa tradicional previa o trámites específicos antes de abordar un vuelo. La libertad de movimiento que ofrece este pasaporte es notable: según los índices globales, los ciudadanos españoles pueden entrar a más de 180 países sin necesidad de visa previa, incluyendo gran parte de Europa, América y Asia.

Conocer con precisión los requisitos según el destino permite planificar cada viaje de forma segura y sin imprevistos.

Países donde no se requiere visado con pasaporte español

Viaje sin visa ni autorización adicional , como ocurre con la mayoría de países del espacio Schengen (por ejemplo, Francia, Italia o Alemania) e Iberoamérica (Brasil, Argentina o México).

Estancias con permiso de entrada al llegar , donde puedes obtener el visado directamente en el aeropuerto o frontera.

, donde puedes obtener el visado directamente en el aeropuerto o frontera. Autorizaciones electrónicas (eTA/eVisa), que no son visados tradicionales, sino permisos que se tramitan online antes de viajar.

Una de las grandes ventajas para quienes tienenes la posibilidad de viajar a numerosos países sin necesidad de. Según los datos actualizados de 2025, los ciudadanos españoles pueden entrar sin visa previa en, lo que coloca al pasaporte entre los más fuertes del mundo.Dentro de esta extensa lista hay varios tipos de acceso:Por ejemplo, destinos muy populares comorequieren una, una autorización electrónica que se solicita online antes de viajar y suele aprobarse rápidamente. De forma similar, países comoexigen una autorización electrónica para turismo aunque no un visado tradicional.Este acceso amplio no solo se limita a Europa o América: muchos países de Asia, como Japón y Corea del Sur, también permiten la entrada sin visado por períodos cortos si es turismo o visita familiar.