En esta noticia ¿Por qué el Gobierno no puede eliminar las publicaciones ilegales de Airbnb?

El Ministerio de Consumo ha identificado 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales en la plataforma de alquileres turísticos más popular, Airbnb. Se tratan de viviendas publicadas en la ciudad de Madrid, de las que solo 300 han podido ser eliminadas.

Según los datos compartidos por EFE, todos los anuncios ilíticos cometían la infracción de usar un número de registro falso. Sin embargo, no existen sanciones en Madrid por no incluir este dato.

Según explican desde el Ministerio, al igual que en Andalucía y Extremadura, “la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es mucho menor que en el resto de comunidades autónomas y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso”.

Los problemas con los pisos turísticos de Madrid sin registrar. (Fuente: archivo) chanakon laorob

¿Por qué el Gobierno no puede eliminar las publicaciones ilegales de Airbnb?

La Comunidad de Madrid suma 300 de los 65.122 anuncios ilícitos identificados por el Ministerio de Consumo en la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb, infracción que ha derivado en una sanción de 64 millones de euros contra la empresa.

Desde el Ministerio consideran “especialmente llamativo el caso de la ciudad de Madrid”, donde Consumo identificó “hasta 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales por incumplir la normativa municipal” pero no pudo eliminarlos “al tratarse de una competencia municipal”.

Todos los casos incluidos en este expediente son previos a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, que hace obligatorio en toda España el número de registro.

Comunidad Valenciana (21.807) y Canarias (12.486) concentran la mayor parte de los pisos sancionados por no tener un número de registro (59.229 en toda España), mientras que se identificaron 5.769 anuncios con número de registro falso, la mayoría en Andalucía (3.352).

Fuente: EFE