La Unión Europea puso en marcha una transformación profunda en la industria hotelera: el fin de los envases monodosis en baños. La medida, que forma parte de una estrategia ambiental más amplia, eliminará las clásicas botellitas de champú y gel en favor de dispensadores rellenables. El cambio no solo modifica una postal habitual del turismo, también redefine los estándares de sostenibilidad en el sector. A partir de 2030, los hoteles deberán adaptarse a un modelo que busca reducir residuos y promover hábitos de consumo más responsables en toda Europa. Durante años, estos pequeños envases formaron parte de la experiencia del huésped. Sin embargo, el impacto ambiental asociado a su uso masivo aceleró la decisión de las autoridades europeas de avanzar hacia alternativas más eficientes y menos contaminantes. El nuevo marco legal surge del Reglamento (UE) 2025/40, aprobado con el objetivo de reducir de forma progresiva los residuos de envases en todo el continente. La normativa comenzará a aplicarse desde 2026, aunque su impacto más visible llegará en 2030, cuando los envases individuales quedarán prohibidos en hoteles. A partir de ese momento, los establecimientos deberán instalar dispensadores rellenables en habitaciones y zonas comunes. Este sistema, que ya adoptaron algunas cadenas, se convertirá en obligatorio y marcará una nueva lógica de consumo dentro del turismo europeo. El objetivo central consiste en disminuir el volumen de plástico de un solo uso. Según diversos informes ambientales, una parte significativa de los residuos generados en Europa proviene de envases descartables, lo que coloca al sector hotelero en el centro de la transformación. Para los huéspedes, la modificación implicará un ajuste en hábitos cotidianos. La desaparición de los envases individuales elimina la posibilidad de llevarse estos productos como recuerdo, una práctica extendida durante décadas en todo tipo de alojamientos. En su lugar, los usuarios encontrarán dispensadores de mayor tamaño con productos de higiene. Estos sistemas estarán sujetos a controles sanitarios y protocolos de recarga que garantizarán condiciones adecuadas de uso, tanto en términos de calidad como de higiene. El cambio también apunta a generar mayor conciencia ambiental. La experiencia del viajero se vinculará con prácticas sostenibles, en línea con una tendencia global que prioriza la reducción del impacto ecológico en cada etapa del viaje. La eliminación de las botellas de hotel forma parte de un paquete más amplio impulsado por la Comisión Europea. La estrategia incluye la prohibición de otros envases de un solo uso, como bolsas plásticas para alimentos o recipientes descartables en establecimientos gastronómicos. Además, el plan contempla cambios en aeropuertos, donde se eliminará progresivamente el plástico utilizado para envolver equipaje. A partir de 2030, los viajeros deberán optar por alternativas reutilizables, como fundas textiles o sistemas de seguridad duraderos. Otro eje clave se centra en el reciclaje. La normativa establece que para 2029 el 90% de los envases de bebidas deberá recolectarse de forma separada, con el fin de mejorar los niveles de reutilización de materiales y avanzar hacia una economía circular.