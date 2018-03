Ranking de las mejores ciudades para fundar una Startup

El nombre Sillicon Valley ya es por antonomasia sinónimo de grandes oportunidades para los emprendedores. La meca de las startup de tecnología es, y ahora se confirma, la ciudad en la zona sur del Área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California. Pero ciertamente no es la única y en los últimos tiempos han ido apareciendo competidores alrededor del mundo.

El Startup Genome Report, un proyecto administrado por la aceleradora Blackbox en Silicon Valley, es un intento de poner en números y figuras a las locaciones más preparadas para la vida del emprendedorismo. En su tercera edición desde el año 2011, para este año se echó luz sobre varios temas interesantes para las economías interesadas en el entrepreunership a través de encuestas y recolección de datos a más de 10.000 startups y 300 compañías parter en todo el mundo. El relevo examinó, para poder calificar, cómo las ciudades ayudan a crecer y mantener ecosistemas de startups a través de ocho factores principales: financiación, alcance del mercado, conexión global, talento técnico, experiencia de inicio, atracción de recursos, participación corporativa, ambición y estrategia fundadora.

La tabla principal queda conformada así:

Las claves, región por región

En la región de Norteamérica, la noticia que más resalta posiblemente sea que si bien Sillicon Valley se alza en primer lugar, la región está cediendo lugar a los competidores de Europa y Asia. Los Angeles y Chicago, por caso, fueron las ciudades que más cayeron dentro del TOP 20 de las mejores, debido a que tuvieron malas calificaciones en cuestiones de conectividad global. Silicon Valley sigue siendo el número uno en la mayoría de las categorías; sin embargo, la meca tecnológica está amenazada por países como Singapur cuando se trata de talento. Los altos salarios son uno de los principales factores por los que el Silicon Valley ha perdido el primer lugar, junto con las dificultades en las primeras etapas de desarrollo de las companías para atraer a talento experimentado.

Europa no se quiere quedar atrás. El TOP 20 tiene seis embajadores del viejo continente: Londres (puesto 3), Berlin (puesto 7), Parí (puesto 11), Estocolmo (puesto 14) y finalmente Ámsterdam (puesto 19). A pesar del embrollo del llamado Brexit, Londres sigue siendo la capital "startupera" de Europa con sus 5.900 compañías. Estocolmo, por su parte, es la ciudad que más ascendió y encontró su lugar entre los 20 mejores.

Por otro lado, Asia y Europa le están ganando en los EE.UU. en lo que respecta a la prosperidad de los ecosistemas startuperos. Muchos gobiernos de Asia y Europa establecieron metas claras para apoyar el crecimiento de su ecosistema de innovación, mientras que Estados Unidos ha confiado en el sector privado para mantener el crecimiento. Singapur es uno de los lugares donde el gobierno tuvo un papel activo en la creación de un entorno amigable para las startups incipientes. Este año, Singapur ocupa el primer lugar en talento lo que es una hazaña increíble. Esto se puede entender cuando se atiende a las políticas innovadoras de Singapur que comenzaron en la década de 1990. Este pensamiento a largo plazo ha sido la clave para el éxito de Singapur. El gobierno fue paciente y mantuvo su apoyo, por eso Singapur aparece en el top 10 por primera vez en 2015. Otra de las ciudades destacadas en el infome es Sídney.

El continente africano, si bien no pudo ingresar ninguna ciudad al TOP, tiene algunas cosas que celebrar. Lagos en Nigeria, Ciudad del Cabo y Johannesburgo en Sudáfrica aparecen mencionadas en el informe. El ecosistema de empresas de Lagos no es particularmente impresionante en términos técnicos o de comunicaciones, pero tiene la ventaja diferencial de una mano de obra barata y competitiva. Su mercado vale alrededor de US$ 2 mil millones. Otro tanto vale para Ciudad del Cabo, que entre sus filas cuenta con cerca de mil startups activas.