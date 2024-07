La receta de Conrado y Clarisa Estol a líderes de empresas para lograr el bienestar personal y en la organización

Son marido y mujer y ambos destacan en lo que hacen. El nombre del neurólogo Conrado Estol se hizo conocido en la pandemia al convertirse en uno de los médicos que divulgaban información sobre el Covid en los medios y en al redes sociales. En tanto, Clarisa, su mujer, es una reconocida ejecutiva de las finanzas que lideró el Banco Hipotecario, fue secretaria de Promoción de inversiones durante el gobierno de Macri y lideró el Women Task Force durante el G20.

Ese perfil, diverso pero complementario, fue el que los hizo los indicados para hablar delante de más de 40 CEOs mujeres sobre el bienestar individual y en las organizaciones.

El encuentro fue organizado por Talenters, la consultora de talento de Andrea Sacerdote, Ángeles Burone y Belén Lacoste.

Justamente como reclutadora de talento, Sacerdote destacó el hecho que tanto Conrado como Clarisa, quienes estudiaron en la UBA pero luego se fueron al exterior donde se conocieron, volvieron al país donde formaron una familia -tienen cuatro hijos- y se desarrollaron profesionalmente.

"Como reclutadoras desde Talenters venimos trabajando el bienestar como centro de las organizaciones ya que traer mayor engagement y a la vez más productividad y los mismo candidatos lo buscan y lo valoran", señaló Andrea Sacerdote.

Clarisa y Conrado Estol en charlas con líderes mujeres

El cerebro en momento como el actual

Según el especialista en el cerebro humano, en épocas donde lo que importa es el propósito el cerebro de la mujer está mejor preparado. "El cerebro femenino se adapta mejor a este momento porque desarrolló mejor la empatía y el sentido de trascendencia", aseguró Estol y bromeó con un giño al expertise de su mujer: "La empatía genera confianza con lo cual no habría brecha del dólar".

El médico, además, aseguró que "está comprobado que hay más inteligencia colectiva si hay más mujeres en una organización, más allá del IQ".

¿Hay una fórmula secreta para lograr el equilibrio entre la vida personal y la profesional?

Con 25 años de trayectoria y una de las mujeres que más joven llegó a ser CEO, Clarisa Estol respondió la pregunta basada en su propia experiencia. "Trabajo todo el tiempo, pero también tengo equilibrio", aseguró y luego explicó: "Con la pandemia el espacio personal y el laboral se mezclaron, pero de todas formas nunca me fijé cuántas hora trabajo, sino si estoy contenta o no".

Para la líder si uno está contento con lo que hace y disfruta del trabajo, no es una carga. Así tanto ella como su marido aseguraron que trabajan los fines de semana, a la vez que combinan esas horas dedicas a los profesional con ejercicio.

Con este punto de vista coincidió Silvia Tenazinha, directora general de la tecnológica Salesforce. La ejecutiva que lideró diversas empresas resaltó tres conceptos: "En el tipo de trabajo que hacemos ya no hay una diferencia entre horario laboral y no laboral. Uno es una persona 360 y trabaja por objetivos no para cumplir un horario ", dijo en primer lugar.

El segundo tema que remarcó es que "es imposible tener ese mindset si uno no ama lo que hace, si al final del día uno no siente que deja huella, que algo aportó". Lo que se une al tercer concepto: " Uno no puede estar bien con los demás si no está bien con uno mismo" , concluyó Tenazinha, quien sale a correr todos los días de 6 a 7 de la mañana para no tener excusas al final de la jornada que, por lo general, es muy tarde. "Cuando viajo lo primero que pongo en mi carrion es la ropa de gimnasia, para mi es como llevar el celular", aseguró la madre de tres hijos.

Silvia Tenazinha, de Salesforce: "Hacer ejercicio no tiene excusas"

Desde el punto de vista neurológico, Conrado Estol explicó que por eso es tan importante el ambiente laboral y que se pague bien. "En la Argentina, el hecho de que haya pocas posibilidades para elegir y el estrés con el que se trabaja hace que el trabajo sea visto como una carga", señaló Estol.

Como lo explicó se refirió al estrés crónico -el agudo no genera daño-, en cambio el crónico es el que se genera cuando uno no tiene herramientas o mecanismos para manejarlo y hace que "la pase mal". "El ADN se lastima con el estrés crónico", explicó el médico.

Un dato muy relevante que aportó Estol es que l a libertad ayuda a no tener estrés. "El que decide tiene menos estrés" , dijo.

Con respecto a este tema, al encuesta que realizó Talenters entre las mujeres invitadas reflejó como viven el equilibrio las líderes en la Argentina: 41% de las 59 altas ejecutivas aseguró que trabaja mas de 10 horas al día y un 40% lo hace también los fines de semana, hasta cuatro horas más.

Así, un alarmante 75,9% dijo que ubica de medio para abajo el nivel de equilibrio entre su vida personal y la laboral.

El bienestar personal

Al tocar el tema del ejercicio, Estol fue contundente: "el ejercicio no es opcional", sentenció y aclaró: "salir a dar tres vueltas a la manzana con amigas no es ejercicio".

El ejercicio tiene que incomodar -aseguró el especialista-, quien señaló que es bueno usar pesas o elásticos y siempre terminar con elongación. Un dato: hay que llegar a 150 latidos por minuto. "En 10 minutos de bici se llega, no es necesario una hora".

El médico graficó su punto con un estudio que se hizo con quienes hacían ejercicio habitualmente y quien tendían una "explosión de ejercicio rápido" como subir una escalera, levantarse y salir a comprar algo... Y no hubo diferencia significativa.

Gabriela Renaudo, de Visa: "Tengo un coach espiritual que lo necesito para ser una buena líder"

Más allá del ejercicio, Estol recomendó la meditación -"Mejora el sueño y la ansiedad", indicó- y 7 u 8 horas de sueño. "Ni 9, ni 6", explicó.

Gabriela Renaudo, group country managener de Visa siempre trata de estar fuerte en dos de los tres ejes que cree deberían estar balanceados: cabeza, cuerpo y alma. En este tercer aspecto, la ejecutiva tiene un coach espiritual con el cual se encuentra una vez por semana o cada 15 días en épocas de mucho trabajo. " Lo necesito para ser una buena líder" , asegura, que trabaja entre 10 y 12 horas por día, aunque intenta evitar hacerlo los fines de semana. "Los sábados no se toca el teléfono laboral, los domingo tipo 8 de la noche miro algunos mails para preparar la semana".

Sobre este tema, las CEOs mujeres contestaron:

El 40% dedica entre 1 y 3 horas semanales a actividades de bienestar, siendo el deporte la más popular.

En cuanto al grado de constancia para sostener regularmente estas actividades, el 34% se clasifica como constancia media, el 32% como constancia baja y 34% como constancia alta.

El 48% ha incorporado actividades de bienestar a su agenda recién después de los 35 años y el 17% aún no las tiene incorporadas de forma regular.

El bienestar de la organización

Ya a la hora de hablar de las agendas de sus organizaciones, el 20% señaló que el concepto no está implementado como se debería en sus empresas. "Es un tema reciente", coincidieron las CEOs. Un 74% dijo que se incluyó en la agenda de sus empresas entre los 2 y 5 últimos años.

Paula Arregui, de Mercado Pago: "El bienestar no siempre se relaciona con la cantidad de horas de trabajo"

"Hoy es muy difícil saber qué es el bienestar para nuestros colaboradores. Es importante preguntarles a ellos y saber qué quieren ", enfatizó Clarisa Estol. Y, por otro lado, la ejecutiva señaló la importancia de no dejar que los hábitos tóxicos se enquisten en la organización. "Uno de ellos es no escuchar a alguien que diga algo diferente a lo que pienso. Juntarte con pares es lo más cómodo".

"El bienestar no siempre está relacionado con la cantidad de horas que se trabaja en una empresa", señaló, por su lado, Paula Arreghi, COO de Mercado Pago. La ejecutiva asegura que en las compañías dinámicas y crecientes como es el caso de Mercado Pago si bien el trabajo es intenso también es alegre y divertido. "En este caso el mundo laboral y el personal se integran de manera natural", dice.

Aunque, explica, es fundamental la flexibilidad entendida de una manera amplia, no solo relacionada al home office. "En el caso de MeLi la presencialidad es obligatoria un 20% del mes, un día al mes y cada equipo tiene libertad para elegir", explicó. A esto se suman programas de maternidad y paternidad prolongada.

Este año, además, los líderes más senior -con más de 10 años de antigüedad- se pueden tomar un time off para recargar baterías o realizar alguna actividad personal. Cada empleado elegible tiene dos "time off" a lo largo de su trayectoria en MeLi: el primero se habilita al cumplir los 10 y tiene una duración máxima de 8 semanas. El segundo se habilita a partir de los 20 años, y puede durar hasta 12 semanas máximo.