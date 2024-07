La Gran Messi: el retiro activo, nuevo sueño de los ejecutivos

En esta noticia Retiro obligado

La transición

Lejos de las luces de las canchas europeas, Lionel Messi se levanta como todas las mañana, prepara el desayuno y lleva a sus tres hijos al colegio, en Fort Lauderdale, en la ciudad de Miami, donde desde hace poco más de un año vive, justo frente al mar. Su rutina de cada mañana continuará con el entrenamiento en el campus de Inter Miami, el club, en el de que alguna forma, decidió comenzar a hacer su "retiro" futbolístico .

" Necesitaba empezar a descomprimir un poco, después de tantos años de carrera , a tomármelo de otra manera y disfrutar desde otro lado, y eso es lo que estoy haciendo", decía el Capitán de la Selección Argentina, hace tan solo unos meses atrás en una entrevista a un canal de streaming.

"A la una llego a casa y comemos con Antonela; después dormimos la siesta o vemos tele hasta las tres de la tarde que vamos a buscar a los chicos". Su día no se asemeja en nada a lo que el imaginario social esperaría del mejor jugador del mundo. Y aunque Messi no es cualquier persona, a sus 38 años elige empezar a serlo, mientras, aún con la pelota en el pie, va alejándose de las grandes multitudes.

"A mí me encanta lo que hago, yo disfruto jugando. Y obviamente ahora lo hago de otra manera. Por eso también un poco la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa. Acá se vive de otra manera, y aunque soy competitivo, acá es más relajado. Sin embargo, me preparo y juego igual que lo hice siempre. Pero, también hay una realidad que tengo más años, que tengo mil partidos atrás, el tiempo pasa para todos...".

La decisión que Messi está tomando en sus treinta, muchos ejecutivos se la plantean unas décadas después en su vida. La búsqueda por anticiparse a los tiempos tradicionales estipulados para jubilarse hoy se basa en la necesidad de disfrutar de un tiempo de ocio y actividades, que quedaron relegadas en pos de una carrera profesional, aun cuando se está en total plenitud física e intelectual.

El retiro, tradicionalmente visto como el ocaso de la vida laboral, en los últimos años comenzó a ser una opción anticipada. Lo que antes era un periodo de descanso fuera de las obligaciones laborales, se está transformando en una etapa de renovación y aventura fuera del ámbito habitual. Los empresarios que se retiran están emergiendo como un fenómeno que abraza nuevas oportunidades y desafían las expectativas convencionales de lo que significa retirarse.

"Aunque ya estemos a cuatro años de distancia de la pandemia, ésta hizo un gran quiebre , porque estuvimos frente a la finitud misma, la gente se moría. El ponernos de cara frente a la finitud implicó, más o menos conscientemente, poner de nuevo sobre la mesa qué es lo importante para la vida. Por eso cambió tanto el mundo laboral", relata Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y People & Culture en ManpowerGroup. "Por eso hoy la gente pide más flexibilidad, pide propósito, hoy la gente se preocupa por cómo impacta el clima laboral en la vida personal , cuánto balance se hace entre ambos mundos, y eso impacta a todos. Ahora, ¿qué pasa con la gente que se está por retirar? Valoran que el tiempo. Mucha gente no piensa el retiro como inactividad, piensan el retiro de la vida corporativa pero se mantienen activos. A la vez buscan que eso tenga un componente muy fuerte de significancia para la persona, y al mismo tiempo que siga habiendo un complemento económico".

El deseo de crecimiento personal es uno de los motores de esta tendencia. Aunque después de una carrera exitosa, muchos retirados no están listos para dejar atrás el mundo de los negocios y mantienen una pata en sus proyectos lucrativos personales y otro en actividades que le brindan placer.

Juan Manuel Vaquer, ex número uno de Dupont, planificó su retiro

Estas personas llevan consigo un tesoro de conocimientos y experiencia que anhelan seguir utilizando. Es por eso que cada nuevo emprendimiento es una oportunidad para aplicar habilidades forjadas en años de trabajo y aprendizaje.

Juan Manuel Vaquer trabajó casi 30 años en Dupont y su plan siempre fue parar la pelota a los 55 y empezar a ver qué iba a hacer con su vida de ahí en más.

"Yo disfruté cada uno de los años y soy muy consciente de que no es fácil retirarse de una corporación, porque tiene toda una cantidad de cosas atractivas, glamorosas y sobre todo porque estaba en una posición importante. Yo era el presidente de Dupont para América Latina y tenía una serie de cosas que son atractivas, además de estar bien remunerado", cuenta en conversación con APERTURA. "Pero yo era consciente y me decía, yo me quiero retirar a una edad que me permita tener la energía y la edad para encarar otras cosas", remarca.

Pese a ser una decisión tomada, la oportunidad cayó del cielo. Poco antes que cumpliera 55 años, Dupont y Dow Chemical comenzaron el proceso de fusión a nivel mundial. En ese momento fue la fusión más grande de la historia de las corporaciones. Vaquer vió en ese movimiento, que implicaba un proceso de tres años, la oportunidad de que ese sea su proyecto de salida . Y así fue. "Eso tuvo la ventaja de que tuve tiempo de planificar, de anticiparme, porque yo tenía un horizonte y una fecha, y eso está bueno", dice el ahora empresario agropecuario.

Juan Manuel Vaquer se encuentra actualmente al frente de La Monona Agropecuaria, desde donde recién ahora decidió continuar con el legado familiar. "Vengo de una familia muy ligada al agro, mi padre fue vicepresidente de la Sociedad Rural, mi hermano se dedicaba al campo y tenemos un campo familiar que está en la familia desde 1870", remarca, quien poco tiempo antes de retirarse compró el campo familiar para comenzar a encarar su propio nuevo negocio . "Pasé de una gran corporación a una PyME familiar. Yo siempre fui muy admirador de las PyMES, porque sobreviven en un país tan complejo como este, sin todas las protecciones y las cosas que tenemos en las grandes empresas. Yo quería probar a ver qué tal era eso".

Así Vaquer hoy divide sus días entre el campo y la ciudad, pero nunca pudo dejar su perfil dirigencial. Luego de haber sido parte del directorio de AmCham y ACDE, continúa vinculado a ambas como consultor .

Un importante ex CEO de una multinacional y ejecutivo que supo ser referente de su sector, con activa participación en entidades empresarias más allá de su industria, coincide en la nueva percepción de lo que hoy implica retirarse. "Es lo que todos queremos cada vez más. Estamos 30, 40 años sacándole horas y días enteros a la familia. Perdiendo cosas que no se recuperan. Cuando llegamos a un momento en el que, económicamente, tenemos todo ordenado buscamos empezar a tener todo eso que nos perdimos durante tanto tiempo . Pero con una edad en la que, todavía, somos activos. Mis 60 años no son los de mi papá. La cabeza está bien, uno se siente con energía y ganas de hacer cosas . Sin esa adrenalina del día a día que nunca se deja de extrañar. Pero, sin esa presión, podemos disfrutar otras cosas. Hoy, manejo mis propios tiempos", reafirma y recuerda que, "antes, llegaba a la oficina a las ocho de la mañana, llamaba a mi mujer a las 10 de la noche para pedirle que pusiera los cubiertos, cenaba y me iba a dormir, con la cabeza trabajando en lo que tenía que hacer al día siguiente. Ahora, recuperé la tarde, meriendas y charlas con mi mujer", dice satisfecho con su decisión.

Las consideraciones financieras también juegan un papel crucial. Con el aumento de la esperanza de vida y el costo de ésta en alza, muchas personas encuentran que sus ahorros no son suficientes para mantener el estilo de vida al que aspiran. Emprender un nuevo negocio puede proporcionar no solo una fuente adicional de ingresos, sino también una sensación de seguridad y estabilidad financiera .

" En la Argentina, si uno no tiene una situación económica y financiera más o menos acomodada, es muy difícil vivir de una jubilación norma l. Pero, si más o menos el tema financiero lo podés resolver la tendencia es a cambiar, a no pasar tanto tiempo haciendo lo mismo. Se puede llamar retiro temprano o cambio de actividad. Creo que hay una tendencia en el mundo de encarar diferentes cosas, diferentes proyectos, y dentro de eso es probable que la gente tenga menos interés en seguir en un mismo lugar hasta los 65 años", destaca Vaquer.

El retiro también ofrece una oportunidad para reconectar con pasiones y hobbies relegados durante los años de trabajo intensivo. Para muchos, esto significa convertir esos intereses en negocios viables.

Por caso, Miguel Kozuszok, quien fue presidente de Unilever para Latinoamérica y Cono Sur, dejó atrás su vida corporativa en 2019 y se entregó de lleno a una de sus mayores pasiones, la música . Desde ese momento es productor musical de diversas figuras, siendo muy reconocido en esa escena. La escisión del mundo corporativo fue tal, que por ese motivo decidió no participar de este especial. "Ya no doy notas, eso quedó en mi antigua vida corporativa" , respondió cordialmente al pedido de APERTURA.

Del mismo modo, Aguilera recuerda un abogado de una corporación , que fue asesorado a través del servicio de outplacement, que venía planificándolo hacía por lo menos tres años su retiro. Se fue con un plan de prejubilación en la empresa en la que estaba, pero hizo un giro completo a su formación: dejó la abogacía de lado y se dedicó a ser coach y armó hasta su propia empresa.

Más allá de los beneficios personales y financieros, los empresarios jubilados también buscan dejar un legado. Después de construir negocios exitosos, desean continuar impactando positivamente en el mundo. Esta motivación les impulsa a crear proyectos que perduren y sigan beneficiando a la comunidad.

"Puntualmente lo asocio a una etapa de la vida muy específica, que es esa etapa en la que se renueva la pasión por el hacer, por la vocación, o por una búsqueda de la vocación genuina. Los ejecutivos se sienten muy activos pero quieren asociar sí o sí lo que va a ser en los últimos años a su propósito de vida , que lo que haga tenga un sentido para sí", explica Aguilera. "Hay gente que se dedica, por ejemplo, a fortalecer todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, o cómo hacer para acompañar a empresas B para certificar; ser asesores en estos temas muy ligados a propósitos de vida. Hay mucho de eso en las etapas de retiro", refuerza.

En el mundo deportivo, el retiro es casi obligado porque es el físico el que pone el parate. Cuando los grandes atletas cuelgan sus botines o zapatillas, muchos se preguntan qué camino elegirán después de una carrera llena de logros y ovaciones. En la Argentina, nombres como Gabriel Batistuta, Manu Ginóbili o el Kun Agüero, dejaron una marca indeleble en sus respectivas disciplinas pero, tras su retiro siguen dejando su huella con los proyectos a los que decidieron dedicarle el resto de su vida.

Gabriel Batistuta se retiró en 2005 y se dedicó al campo

Batistuta fue uno de los delanteros más destacados del fútbol mundial. Tras participar en tres mundiales al frente de la Selección Argentina, jugar en Italia y Qatar, se retiró en 2005 y encontró su lugar literalmente en el campo, donde se dedicó a la ganadería y agricultura en su finca de la localidad de Reconquista , Santa Fe. Allí, se sumergió en la vida rural, donde disfruta de una vida más tranquila y privada. Allí se dedica full time a la explotación vacuna trabajando con la misma rigurosidad que lo hacía cuando jugaba el fútbol. También disfruta de otra de sus pasiones, el polo, desde donde puede despuntar el "vicio" del deporte, dado que su paso futbolístico repercutió mucho en sus pies y hoy está impedido de poder retomar esta actividad de manera recreativa.

Al mismo tiempo, invirtió en varios negocios y se asoció con diversas empresas en el sector inmobiliario , tanto en la Argentina como en el exterior, donde su visión y reputación fueron claves para el desarrollo de exitosos proyectos.

Manu "el mago" Ginóbili, héroe de la NBA y de la Generación Dorada del básquet argentino, se retiró profesionalmente en 2018, después de una carrera deslumbrante con los San Antonio Spurs. A diferencia de Batistuta, Ginóbili se mantuvo más cercano al mundo del deporte. Poco después de su retiro, asumió un rol como asesor especial para los Spurs , donde su experiencia y visión del juego impactan en las nuevas generaciones de jugadores.

Adicionalmente, se convirtió en un inversionista activo en el sector tecnológico y de las startups . Varias empresas emergentes, especialmente aquellas relacionadas con la tecnología deportiva y el bienestar, fueron tocadas por su "varita", como NuQlea, del ex Dow Gastón Remy; Pachamama; Ualá y Kavak, entre otras.

Manu Ginóbili se convirtió en un inversionista en startups

No es un secreto que muchos deportistas han cosechado fortunas y poco tiempo después han quedado en la ruina. Mucho de ello se debe a su dedicación full time a su carrera, mientras que en otros casos han sido víctimas del derroche de sus ganancias. Es por ello, que para estos individuos la figura de un administrador o asesor se vuelve clave a la hora de planificar su futuro lejos del deporte.

Según Invergest, un deportista tiene una vida profesional promedio bastante corta , según el deporte: para el tenis es de 12 años, para el fútbol 16 y el básquet seis, por ejemplo. Es por ello, que es tan necesario administrar sus finanzas para asegurarse la vida post-deportiva.

Sergio "Kun" Agüero es un ejemplo de buena administración. Su repentino retiro en diciembre de 2021, debido a problemas cardíacos, fue un golpe duro para el joven deportista que dejó un huella imborrable en cada club donde jugó. Sin embargo, lejos de quedarse quieto, el Kun supo reinventarse.

Tras colgar los botines, Agüero no tardó en sumergirse en una de sus grandes pasiones: los videojuegos. Fundó la organización KRÜ esports en 2020, anticipando su transición. KRÜ esports creció rápidamente y compite en varios juegos, incluidos Valorant y FIFA. Agüero ha sido una figura activa en su equipo, participando en transmisiones en vivo y conectando con una comunidad de gamers que crece día a día.

Además de ser un emprendedor en el mundo de los eSports, Agüero ha mostrado sus habilidades como streamer . Su canal de Twitch se convirtió en uno de los más populares entre los aficionados al fútbol y los videojuegos. En sus transmisiones, el Kun comparte anécdotas de su carrera, interactúa con los fans y demuestra su destreza en diversos juegos, manteniendo su conexión con el público de una manera innovadora y fresca.

También supo diversificar sus inversiones en varios sectores, como los bienes raíces, con propiedades tanto en Argentina como en Europa, aprovechando su conocimiento y red de contactos en el ámbito internacional. También incursionó el sector gastronómico, con restaurantes en Argentina, donde combina su pasión por la buena comida con su deseo de emprender.

A pesar de su retiro forzoso, Agüero sigue siendo una figura influyente en el mundo del fútbol y colabora con varias marcas y organizaciones como embajador.

Sergio Kun Agüero, de futbolista a streamer

Estos nuevos "retirados" sirven como ejemplos inspiradores de personas que persiguieron sus pasiones artísticas y se embarcaron en nuevos esfuerzos creativos después de carreras exitosas en el mundo empresarial. Esos caminos muestran que el retiro puede ser un momento de reinvención y exploración, donde se puede canalizar talentos e intereses hacia otras actividades tan significativas y satisfactorias como también lo fue la vida corporativa.

Hay una fuerte tendencia de que la gente empieza a pensar su retiro cada vez más temprano, pero al mismo tiempo también comienzan a replantearse su empleabilidad. Entonces, ya lo que era inicialmente la formación para toda la vida es un paradigma que ya está obsoleto. "Se empieza a pensar en términos de formación, de certificación, de skills, de competencias a desarrollar y eso te da una ventana para poder pensar con muchas más alternativas el momento del retiro. Pensando en los ejecutivos, una de las fuertes tendencias es que en los últimos años complementan con una formación más generalista, puede ser pensando en algún máster, una certificación ... la gente busca mucho esto de tener cierto aval, además del background profesional que ya posee, explica Aguilera.

Planificar el retiro es crucial. No es algo que deba tomarse a la ligera, ya que la transición de una vida profesional activa a una nueva etapa puede ser desafiante si no se maneja adecuadamente. Es vital dedicar tiempo a pensar qué actividades se desean realizar después del retiro . Comenzar a prepararse con antelación, leyendo y aprendiendo sobre esos nuevos intereses, puede hacer que la transición sea más suave.

" A veces lo difícil es retirarte y no tener que hacer al día siguiente ", asiente Vaquer. "Está bueno planificarlo. Está bueno decir, che, ¿qué me gustaría hacer? Además, uno tiene la ventaja de tener una experiencia, más tiempo, una red de contactos... y todo eso permite hacer cosas que durante tu vida no podías hacer".

Muchos ejecutivos, aunque dejan sus roles a tiempo completo no desean desvincularse completamente del ámbito corporativo. Continúan buscando formas de mantenerse activos en su carrera aprovechando su experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de los años para seguir contribuyendo al mundo empresarial.

El background profesional juega un papel fundamental en esta planificación. Según Aguilera, muchos ejecutivos buscan desarrollarse en nichos en consultoría , independientemente del sector en el que se hayan desarrollado. Por eso, fortalecer la formación y la experiencia es esencial. Además, es importante planificar cómo posicionarse como líderes de pensamiento en temas específicos para ser referentes en el mercado.

Parte de la planificación incluye el mantener visibilidad en el mercado. Participar activamente en plataformas como LinkedIn y en foros puede fortalecer la presencia como voceros y expertos en su área. No se trata solo de planificar el retiro, sino de pensar en una etapa profesional post-retiro más amplia y abarcativa. Evaluar la empleabilidad actual y futura es clave, incrementando la formación y siendo residentes en nichos específicos.

El retiro ligado al autodesarrollo debe contener las tres E, según Aguilera: educación, experiencia y exposición. "Primero me formo, luego capitalizo mi experiencia y mi background, y finalmente me expongo y me hago visible al mercado en relación a aquello que me interesa que se vea de mí. Eso es trabajar en la reinvención y reposicionamiento para poder avanzar en esta nueva etapa de la vida", concluye.