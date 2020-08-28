El Cronista
Empresas Viernes 28 de Agosto de 2020
14° Foro de Desarrollo Sustentable
|MONEDAS
|Compra
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|DÓLAR B. NACIÓN
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|72,7500
|77,7500
|DÓLAR BLUE
|0,7299
|135,0000
|138,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,0000
|-
|125,5749
|EURO
|1,0924
|87,8853
|88,1741
|REAL
|1,7366
|13,4289
|13,4742
|BITCOIN
|1,1658
|11.458,7400
|11.462,0900
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|1,0571
|29,8750
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-15,3846
|16,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-14,6341
|17,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|29,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|85,00
|85,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,79
|1,79
|DISC USD NY
|0,0000
|63,65
|63,65
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|45.831,7000
|BOVESPA
|0,0000
|100.623,6400
|DOW JONES
|0,5700
|28.331,9200
|S&P 500 INDEX
|0,0000
|3.484,5500
|NASDAQ
|0,0000
|11.625,3370
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,6135
|346,4932
|344,3804
|TRIGO CHICAGO
|0,0000
|199,3346
|199,3346
|MAIZ CHICAGO
|-0,2905
|135,1324
|135,5261
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|256,0000
|256,0000
|PETROLEO BRENT
|-0,0444
|45,0700
|45,0900
|PETROLEO WTI
|-0,0465
|43,0200
|43,0400
|ORO
|1,9716
|1.960,2000
|1.922,3000
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