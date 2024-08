Estas son las alternativas que tiene una start up para conseguir plata sin ceder parte de la empresa

El hype de financiamiento emprendedor que se vio en 2021 y 2022 quedó atrás y hoy el ecosistema startup, tanto de Argentina como del mundo, atraviesa un momento de estabilización. Con valuaciones más reales e inversores más cautos, el mundo del capital privado sigue entusiasta, pero prudente.

Del lado de los emprendedores, el foco está cada vez más puesto en presentar proyectos saludables y con resultados. En ese contexto, el bootstrapping vive un renacer, a la vez que resurge el interés por acceder a opciones de financiamiento por fuera del venture capital que resultan un aliado clave, especialmente entre los proyectos en etapas iniciales.

Concursos y programas de acompañamiento emprendedor viven un momento de auge. "La potencia del emprendedor argentino sigue encendida. Este año tuvimos récord de inscritos en Naves Argentina: se presentaron 2985 proyectos, lo que equivale a unas 10.000 personas, y hoy ya están cursando 1110 proyectos, todos becados por el banco Macro y el IAE", menciona Silvia Torres Carbonell, profesora de IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral. La también directora del Centro de Entrepreneurship del IAE ya es una de las referentes del ambiente local, lo mismo que el programa Naves, que brinda capacitación y financiamiento a emprendedores, además de una reconocida validación frente al ecosistema.



También la edición 2024 del Concurso Soluciones Innovadoras que organiza el Banco Nación en conjunto con la Fundación Empretec también registró un número llamativo de participantes: en su edición número 15 recibieron 1576 postulaciones, el máximo en su historia.

Incluso en iniciativas más nuevas, los números sorprenden a sus organizadores. Es el caso del programa Legado, creado por Bayer con el apoyo de la Asociación Argentina de Emprendedores (ASEA), que tuvo 180 postulaciones: "El número superó nuestras expectativas. El programa fue cambiando, este es el tercer año con esta visión y queremos seguirlo", agrega Camila Reid, líder de sustentabilidad social de Bayer.

A dónde recurrir por financiamiento

Este contexto internacional de inversores más prudentes, sumado al "no hay plata" argentino, generan una oportunidad para las nuevas formas de financiamiento. "Es sano ver formas distintas. Por un lado, e l apoyo público a nivel nacional está parado y ese rol lo tiene que tomar el privado . Sí creo que tiene que haber incentivos, y eso estamos viendo que se reflotan, como el tema de la SAS o algunas señales desde la Ley Bases. Vemos que están surgiendo créditos por parte de los bancos y mismo está renaciendo la inversión ángel para etapas tempranas", analiza Torres Carbonell.

Para muchos, acceder a una ronda de financiamiento que acelere su crecimiento será clave para desarrollar su tecnología. Para otros, lo mejor será ir por un camino más tradicional de reinversión en el que seguramente avancen más lento, pero con mucho control y total poder de decisión sobre cada paso de la empresa. Mientras que justamente p ara aquellos que no estén dispuestos a ceder equity de su compañía , es una buena opción aplicar a distintos concursos en busca de cash. En cualquier caso, ninguna opción es mala o buena per se, sino que cada startup debe encontrar el modelo que mejor le cuadre según sus objetivos.

A continuación, una lista de opciones, por fuera del capital privado, para considerar:

Bootstrapping

En coyunturas complejas como la actual, una empresa que tenga sus finanzas ordenadas y el ejercicio de reinvertir sus ingresos en lugar de salir a buscar capital externo puede jugar con una ventaja. A esto en el mundo emprendedor se lo conoce como bootstrapping y es un modelo elegido sobre todo por aquellos fundadores a los que les gusta tener ciertos beneficios como libertad creativa, crecer a menor escala y menor riesgo, poner el foco en los productos y, sobre todo, no ceder equity.

Al crecer con el método de bootstrapping todo lo relacionado al desarrollo de producto y generación de conciencia del producto es más lento. Esto puede no encajar con algunas estrategias, pero para otras puede llevar a buen puerto. "Si estás en un mercado go to market del estilo de empresas como Rappi, para posicionarse antes que tu competidor, puede que no sea la mejor estrategia. Viendo el vaso medio lleno te obliga a enfocarte, hacer las cosas bien y cuando vas creciendo estás sobre una base más sólida porque conoces muy bien el negocio y lo haces para que siempre sea rentable", menciona Ian Teperman, head de Producto y cofundador de Seeds, una start up que conecta talento validado y on demand con compañías líderes.

Para Teperman, que aplicó este modelo de financiamiento para su compañía, apostar por esta modalidad no implica necesariamente ir más lento: "No creo que estemos creciendo lento, al contrario, creo que el crecimiento de Seeds es muy rápido. Probablemente con inversión lo hubiéramos hecho de otra manera, no sé si más rápido. Cuando tenés recursos para gastar es más fácil confundirse o perder el foco", aporta.

Sin dudas no hay una receta que aplique al 100 por ciento de los casos. Aunque hay algo que en indudable: siempre se puede salir a buscar inversión, pero no es tan fácil hacer el camino inverso. Por eso el bootstrapping es un camino válido para plantear, sobre todo en los inicios de un proyecto.

Acompañamiento de universidades

La academia siempre fue un refugio para emprendedores ya sea para buscar conocimiento, mentoreo, contactos y ahora también, capital. En la Argentina son cada vez más las instituciones que fundan sus propios clubes de emprendedores y que incluso animan a sus alumnos a desarrollar proyectos dentro del marco de su carrera.

Como se mencionaba al inicio de la nota, una de las pioneras en hacerlo fue la Universidad Austral, a través de su programa Naves Argentina a cargo de su escuela de negocios. Se trata de una propuesta de formación, mentoría y networking que ayuda a los emprendedores que tienen una idea de negocio a convertirla en realidad y a las empresas nacientes a crecer y prosperar. También apoya a las empresas consolidadas que tienen nuevas iniciativas y proyectos para que puedan innovar y reinventarse.

El programa tiene una duración de 6 meses y se lleva a cabo bajo dos modalidades: blended -que combina presencialidad y virtualidad- y online. Los beneficios para los emprendedores son varios. Primero, la totalidad del curso está financiado por la universidad y el Banco Macro, pero, además, al final del programa se eligen tres ganadores que se llevan un premio de $ 4 millones por proyecto en concepto de capital semilla. Incluso se reparten, también, horas de formación gratuita en programas del IAE, horas de consultoría legal, horas de asesoramiento en marketing y comercial, horas de uso del espacio de Impact Hub en el Parque Austral y créditos de AWS.

"El ecosistema en Argentina es potente y esto te abre muchas puertas. El concurso te da la validación y además les cambia la mirada a los emprendedores", destaca Torres Carbonell.

El concurso IB50K está destinado a tecno emprendedores de todo el país interesados en mejorar y presentar un plan de negocios de base tecnológica. El concurso es organizado por el Instituto Balseiro y cuenta con el apoyo de empresas, universidades y organismos públicos. Reparte más de US$ 50.000 en premios.

El Premio Anual a la Innovación Intecmar es un reconocimiento a emprendedores y empresarios que se animan a desarrollar proyectos tecnológicos con valor agregado, organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Municipalidad de General Pueyrredón. Se premiará con $ 2 millones para los ganadores de cada categoría.

Concursos

La oferta de concursos abiertos es cada vez más nutrida y especializada para la enorme diversidad de emprendimientos que se crean en la Argentina. Se trata de una excelente opción para quienes buscan acceder a capital, pero sin ceder equity a cambio. Y no solo eso, lo concursos también resultan una excelente carta de presentación para aquellos que se llevan la cucarda.

Fundación Empretec y el BNA, con acompañamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), organizan el Concurso Soluciones Innovadoras BNA. Organizado desde 2009, está destinado a potenciar proyectos de todo el país que aporten soluciones innovadoras orientadas a mejorar la vida de las personas, ciudades y comunidades y a mejorar en materia de sostenibilidad e inclusión social. Este año, el concurso repartirá $ 18 millones entre tres ganadores , además de ofrecer mentorías, capacitaciones e instancias de networking a los proyectos seleccionados.

"Concursos de estas características son clave para la creación de startups y Pymes porque además de financiamiento también reciben acompañamiento, desarrollan habilidades nuevas y suman vinculación estratégica", explica Carla Goglia, directora Ejecutiva de la Fundación Empretec, y explica que además les brindan herramientas a los proyectos para hacer un pitch final que luego también les sirve para presentarse en otros concursos. Serán 80 prefinalistas los que participarán de ocho encuentros destinados a trabajar en su plan de negocio y cómo hacer una buena presentación de su propuesta de valor.

"Recomiendo que se animen, porque estas instancias te permiten aprender de tus pares y darte cuenta que hay otras personas con los mismos miedos e incertidumbres. Este es un ecosistema que te va a aportar valor, herramientas y vinculación estratégica, es animarse a golpear esas puertas y hacerlo", aporta Goglia y menciona que en 2025 se hará una nueva edición con convocatoria a partir de mayo.

A nivel internacional, la Entrepreneurship World Cup 2024 (EWC) es una competición mundial que ofrece la oportunidad de aparecer en escena para competir por hasta US$ 1 millón en premios.

Programas públicos

Si bien a nivel nacional los fondos y programas destinados a emprendedores están en modo wait and see, a nivel provincial se ve más movimiento. Mendoza, por caso, es una de las provincias con mayor efervescencia en su ecosistema y se ven buenas opciones para acceder a financiamiento.

Mendoza Innova con Impacto, una nueva línea de financiamiento que impulsa su Ministerio de Producción e n conjunto con Sancor Seguros destinada a propuestas que busquen desarrollar acciones de sustentabilidad y sostenibilidad. Se puede acceder a aportes no reembolsables de hasta $ 10 millones por proyecto.

También existe Mendoza Emprende Semilla IV, que ofrece f inanciamiento de hasta $ 2 millones por proyecto , dirigido a negocios que tengan entre uno y siete años de antigüedad. El plazo de devolución es de hasta 24 meses, con una tasa de interés del 14 % nominal anual fija. Para emprendimientos más avanzados está Mendoza Escala, que ofrece financiamiento de hasta $ 10 millones por proyecto, con un plazo de devolución de 36 meses, y una tasa de interés de 14 % nominal anual fija.

"En los inicios siempre se necesita capital, pero, sobre todo, garantías. Por eso es importante que el sector público pueda acompañar con el fomento de estas líneas. La búsqueda de financiamiento siempre estuvo y va a estar, el ecosistema está creciendo y por suerte van surgiendo más posibilidades", explica Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción de Mendoza.

En mayo pasado el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones acordaron la puesta en marcha de cinco líneas de créditos blandos destinados a potenciar las oportunidades de desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. Las líneas vigentes están pensadas para Turismo, Financiamiento Verde, Actividades productivas, Gestión Energética y Mujeres, con montos de hasta $ 2.000 millones.

En línea, el gobernador de Santa Fe puso en marcha la implementación de líneas de créditos destinadas a desarrollos productivos regionales, proyectos de empresas lideradas por mujeres, incorporación de equipos, generación de energías renovables y fondos de Garantía.

Sinergia con las empresas

La innovación abierta vino a demostrar que cuando se habla del vínculo entre grandes empresas y emprendedores ya no existe una mirada de competencia sino de colaboración. Las compañías ven en las startups una ventana hacia la tecnología y la innovación, mientras que los emprendedores ven un aliado estratégico para su crecimiento que, en muchos casos, viene también acompañado de financiamiento.

En algunos casos, las organizaciones apuestan a hacer inversiones denominadas de Venture Capital Corporativo. Sin embargo, también existen otras que llevan adelanta convocatorias o programas puntuales donde se reparten fondos pero sin que resulte una inversión formal en la startup.

Es el caso de Bayer, que en colaboración con ASEA, lanzó una nueva edición del programa "Legado: Innovación con impacto", enfocado en la innovación social. Este programa busca reconocer y potenciar emprendimientos con impacto social en los campos de la salud y la agricultura, con un premio de US$ 16.000 para dos ganadores , financiado por la Bayer Foundation en Alemania.

"Pero el valor está realmente en nuestro Scale up Program, con mentorías hechas a medida y acceso no solo a expertos de Bayer, sino del mundo. Además está la visibilidad y difusión con la que los podemos ayudar. Valoran hechos como poder sentarse y tener una reunión uno a uno con el CEO de Bayer o con otro experto, y eso les queda para siempre", aporta Reid.

Para la compañía, también es una oportunidad de mantenerse a la vanguardia de los desarrollos. "Nos interesa la innovación, creemos que es una manera de multiplicar el impacto, podemos potenciar el acceso a la salud y al alimento. La innovación es un motor de cambio porque las cosas no se hacen solas. Hay un intercambio muy bueno", agrega.

Desde 2009, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y FEMSA han otorgado el Premio BID-FEMSA a la innovación en agua y saneamiento que otorga tres premios de US$ 15.000 cada uno .