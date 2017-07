Stolbizer aseguró que Massa jubilará a Cristina

La diputada Margarita Stolbizer advirtió hoy que la ex presidenta Cristina Fernández lanzó su candidatura con el fin de tener una "cuevita" en el Senado para lograr "fueros" e "impunidad" judicial, pero aseguró que su socio electoral de 1País Sergio Massa "jubila definitivamente" a la ex mandataria "y la manda a su casa".

"Hay un cerco claramente que se va cerrando sobre la señora", alertó la precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires un día después de que la Justicia allanara el hotel porteño Waldorf, cuya propiedad Stolbizer atribuye a Cristina Kirchner, en busca de registros de huéspedes desde 2007 y otra documentación.

En declaraciones a radio Mitre, Stolbizer dijo no tener dudas de la "responsabilidad" de la ex mandataria en las maniobras de corrupción que se investigan, tanto en esta como en otras causas que involucran a la familia Kirchner, y volvió a recriminar al Gobierno que "infle" a la ex jefa de Estado como postulante solo por una cuestión de "estrategia electoral".

La diputada del GEN sostuvo que Cristina Kirchner está buscando el "mismo destino" que el ex presidente Carlos Menem, a quien le adjudicó tratar por todos los medios permanecer en el Senado como "una cuevita" para lograr impunidad.

"La posibilidad de que esta gente (por el kirchnerismo) compita es la responsabilidad de un gobierno que alentó que ella estuviera por una cuestión de estrategia electoral", se lamentó. Al aludir a una frase que está semana disparó la diputada Elisa Carrió, socia de Cambiemos, Stolbizer sostuvo que es "por conveniencia electoral" que el oficialismo está diciendo: "Ojo, porque en frente tenemos a Cristina, y frente al cuco los chicos corren para otro lado".

Con todo, la segunda en la lista que encabeza Massa como precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires vaticinó que la ex presidenta será derrotada en las elecciones legislativas de octubre.

"Massa la jubila definitivamente a Cristina, la va a mandar a la casa", garantizó. Stolbizer reflexionó, también, que "es muy importante que la Justicia no se amilane ante una candidatura" y expresó que "los fueros nunca impiden las investigaciones".

"Si la Justicia actúa con firmeza, con integridad la familia Kirchner no podrá escapar de una condena", remarcó la dirigente. E insistió en afirmar que le "cuesta muchísimo entender que los argentinos puedan querer que les sigan robando en la cara", en alusión a un sector de la población que acompaña a la ex presidenta.

Ayer, el hotel Waldorf, propiedad de un socio en negocios inmobiliarios del diputado nacional Máximo Kirchner, fue allanado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que secuestraron los registros de huéspedes desde 2007 y otros papeles. Fuentes judiciales informaron que los uniformados, además, identificaron a todas las personas que se encontraban en la recepción e hicieron fotografías de los interiores del establecimiento, ubicado en la calle Paraguay 450, en el barrio de Retiro.

El allanamiento, realizado el jueves por la noche, fue ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, ante quien Stolbizer denunció que el Waldorf, en verdad, pertenecería a Cristina Fernández. En torno de ese establecimiento se emitieron al menos 500 facturas "a nombre de la constructora Odebrecht SA por supuestos servicios de hotelería" entre 2009 y 2014.