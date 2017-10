Se frustró el debate, por la negativa de Cristina

Los candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires no debatirán finalmente en el canal de noticias TN, debido a la negativa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El programa A Dos Voces de TN, que históricamente organiza debates de candidatos, tenía previsto llevar a cabo anoche un cruce entre la postulante de Unidad Ciudadana, Esteban Bullrich (Cambiemos), Sergio Massa (1País), Florencio Randazzo (Frente Justicialista) y Néstor Pitrola (Frente de Izquierda), los cinco que pasaron el filtro de las PASO del 13 de agosto.

Bullrich había condicionado su participación a que también asistiera Cristina Kirchner, pero la candidata de Unidad Ciudadana rechazó debatir en la señal de noticias del Grupo Clarín y, en consecuencia, también el candidato de Cambiemos se bajó, por lo que se decidió cancelarlo.

La ex presidenta, se había mostrado dispuesta a debatir con el resto de los candidatos, pero en "una universidad pública bonaerense y no una empresa privada". Rectores de diferentes casas de estudios intentaron llevar adelante el intercambio de ideas, pero no prosperó. Sí habrá debate de candidatos porteños, el próximo miércoles, con la televisación de la señal TN.