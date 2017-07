Por 18 días, los spots coparán el 10% de la programación de TV

Por los próximos 18 días, hasta 48 horas antes del 13A, en 2706 medios de comunicación se destinarán 58.471 horas a los spots de la campaña audiovisual de los 207 agrupaciones que competirán en las PASO en todo el país. Cada canal de TV y radio (AM y FM), obligados por la ley 26.571, deberá ocupar el 10% de su programación con propaganda electoral. Con el ojo (y los oídos) en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del padrón nacional, sus principales precandidatos ya anticiparon sus piezas publicitarias en las redes sociales.



El oficialismo fue el primero en revelar tres spots, titulados Somos nosotros, para presentar su poco conocido aún "A-team" de María Eugenia Vidal (con ella como estrella junto al binomio a senadores de Esteban Bullrich-Gladys Gonzáles; otro con los postulantes a diputados) y el tercero "Juntos es posible". Cámara en mano, a modo selfie, la gobernadora bonaerense, la dirigente con mejor imagen de Cambiemos, presenta a sus postulantes: "Es importante que el equipo de todos los que vivimos en la provincia crezca". Se descuenta que en futuras propagandas, un Mauricio Macri ya desembarcado en el Conurbano sea otro protagonista "testimonial" de los videos, como Vidal: ya se grabaron escenas en la Quinta de Olivos.



En los spots, a diferencia del discurso de la Casa Rosada, como era de esperar, la oposición pondrá el dedo en la economía (ver página 9). La contracara a Cambiemos, en todo sentido, es el primer mensaje de Unidad Ciudadana: el rostro de Cristina Fernández de Kirchner apenas aparece al final en la captura de la boleta, en sintonía con los actos protagonizados por "gente común" que sufre las políticas macristas. La propaganda comienza con un joven pagando el colectivo (con la SUBE de Florencio Randazzo, ironía aparte) y luego depositando un sobre en una urna ubicada al lado. Lo mismo una mujer luego de pagar en el supermercado. "Macri, no quiero vivir con miedo a que me despidan", "Todo sigue igual y nuestro sueldo queda igual", son los mensajes que contenían los "sufragios". "En estas elecciones, tu mensaje es tu voto", es el slogan, buscando la polarización con el Gobierno.



Paradójicamente, esta nueva pieza de UC es similar a una del FpV en 2009: Néstor Kirchner y un testimonial Daniel Scioli tampoco aparecían y los que depositaban votos en las urnas tenían un audio en off: el primero, "Por la recuperación de Aerolíneas Argentinas".



El comando de Cumplir revelará hoy su primer trabajo: con imágenes de archivo de la gestión de Randazzo en el ministerio de Interior cristinista, se recordarán los cambios en el DNI, pasaporte, la SUBE (como CFK) y los trenes. Y, en sintonía con el nombre del frente, se insistirá con "el valor de cumplir su palabra" cuando quedó fuera de la PASO presidencial de 2015.



En el debut propagandístico de Sergio Massa, su aliada en 1País Margarita Stolbizer aparece apenas una vez más que el ex ministro Roberto Lavagna, que no es precandidato a nada. Los renovadores utilizaron un dis curso del tigrense en el que reclama la "rebaja en alimentos, medicamentos y servicios públicos".