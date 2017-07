Para Peña, “Cristina, Massa y Randazzo vienen de lo peor del PJ bonaerense”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió que los tres principales opositores para las primarias de las elecciones legislativas, Cristina Fernández, Sergio Massa y Florencio Randazzo, "vienen de la misma matriz sistémica de lo peor del PJ bonaerense".

Así lo manifestó en entrevistas que publicaron hoy los diarios Clarín, La Nación y Perfil, oportunidad en que también aseguró que la ex presidenta "tiene el mismo nivel de apoyo, o menor, desde que se fue del gobierno".

"Como ocurre con cualquier ex presidente, por ejemplo con (Carlos) Menem en 2003, es natural que el presidente saliente conserve un grupo de apoyo. Para nosotros el dato más relevante es la consolidación de un Cambiemos unido y fuerte en todo el país. Mucho más que la reaparición de ella con su discurso camuflado o no", acotó.

Sobre la adhesión electoral de la ex mandataria, evaluó que "es una minoría, que tiene nulas chances de convertirse en una mayoría. La mayoría quiere que los problemas que no se solucionaron en estas décadas se empiecen a solucionar. Hay una provincia devastada por malos gobiernos peronistas", apuntó.

Además, planteó que "en campaña" la ex jefa de Estado "seguirá exacerbando un discurso violento y mentiroso", pero subrayó que "Argentina está acostumbrada a eso: la diferencia es que antes lo hacía por cadena nacional". Consultado sobre si Fernández, Massa y Randazzo podían ubicarse en un mismo espacio, indicó que "los tres vienen de la misma matriz sistémica de lo peor del PJ bonaerense que ha gobernado la provincia en los últimos 30 años". Ellos, añadió, "expresaron otras ideas, han estado enfrentándose y muchas con contradicciones. Con matices, al final del día, todos se igualan al kirchnerismo", completó.

En sus críticas al PJ bonaerense, señaló que "gobierna hace 30 años" y generó una "calamidad social por la mala gestión, por la corrupción y por consolidar un sistema que, en muchos casos, generó nichos mafiosos, incluso introduciendo el narcotráfico".

Al descartar la polarización como "estrategia", sostuvo que "hay una parte de la sociedad que piensa" como Fernández de Kirchner y "hay otra mayoritaria por suerte, que piensa de una manera distinta, más parecida al Gobierno".

"Pensar que desde el poder uno digita lo que piensan los ciudadanos es obsoleto y falso. En eso el Gobierno es un actor secundario, no es un actor principal", afirmó. Además, abogó por que "la oferta política opositora sea lo más constructiva posible en términos de los acuerdos hacia dónde queremos ir como país", aunque aclaró: "De eso excluimos a Cristina, pero no a muchos dirigentes que, no estando en Cambiemos, puedan tener acuerdos".