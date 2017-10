Macri, tras el triunfo: "Hoy ganó la certeza de que podemos cambiar la historia"

El presidente, Mauricio Macri, celebró el triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, donde Esteban Bullrich superó a Cristina Kirchner por cuatro puntos porcentuales, y llamó a la oposición al diálogo, al afirmar que "la realidad está acompañando el cambio".

"Nos dimos cuenta de que muchas cosas podían cambiar, vencimos el miedo y la resignación, y la realidad nos está acompañanado. Esto recién es el principio, estamos cambiando nuestra querida argentina. Hoy no ganó un candidato ni un partido, ganó la certeza de que podemos cambiar todos. Cuando hablo de todos, no hablo solamente de los que nos votaron hoy, aquellos que votaron a otras fuerzas les digo que siempre los vamos a escuchar, que vamos a escuchar sus propuestas", afirmó.

Y añadió: "Esto que está sucediendo es entre todos, no hay genios ni líderes mesiánicos. Hay hombres y mujeres decididos a hacer las cosas bien. Sabemos que se puede, pero para eso necesitamos vivir en una sociedad en el que el valor de la verdad y el trabajo en equipo sea innegociable. Donde cada uno de ustedes pueda apasionarse con una tarea, ser protagonista, de sentirse orgulloso con el lugar que cada uno ocupa en la sociedad, de progresar."

Además, el Presidente aseguró que "ganó el diálogo hasta en áreas donde nunca había llegado", resaltó que el crecimiento del PBI de este año volverá a repetirse el año que viene y en 2019, y enfocó su objetivo en "sacar a todos los argentinos de la pobreza" al destacar la reducción de la pobreza según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

"Todos sabemos que gastamos demasiado tiempo y energía en la confrontación. Cambiemos, hoy queremos entendernos. Ganó el diálogo, está creciendo y llegó a áreas donde nunca había llegado. Estamos con trabjajo en equipo, insertándonos en el mundo, creciendo este año, el año que viene más y el otro más todavía. Estamos creciendo con pasos firmes. Queremos sacar a todos los argentinos de la pobreza. Estos índices de los últimos meses que muestran que empezamos a reducir la pobreza tiene que seguir. Esto recién empieza", señaló.

Y agregó: "Sin atajos decidimos recorrer el camino del progreso. Tengamos claro, somos la generación que está cambiando la historia. Basta de decir que no se puede, que estamos condenados a algo, que somos inferiores al resto, tenemos mucho que aportar. Esta Argentina mira el siglo XXI, un argentino decidido no tiene límites. Cuando ponemos el corazón, los argentinos somos imparables. Por eso los quiero invitar a seguir recorriendo la ventura de la trasformación, que es una ventura que se basa en no tener miedo a eso que creemos que no es posible. Confío en ustedes, son capaces de hacer cosas increíbles."

En ese sentido, Macri enfatizó la lucha que el gobierno de María Eugenia Vidal encabeza contra "las mafias, el narcotráfico y la corrupción" en Buenos Aires. "No queremos más una sociedad que premie al que toma el atajo, al que miente, al que hace trampa, al que estafa. Hemos dado pasos decididos, enfrentando a las mafias, al narcotráfico y a la corrupción. Con ellos, no hay futuro posible. Pero vamos bien, porque vamos juntos", comentó.