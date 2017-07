Lousteau: “A mí no me preocuparía el dólar, si viviera en otro país”

El economista y precandidato a diputado nacional por el frente Evolución, Martín Lousteau, consideró que la escalada que está experimentando el dólar está directamente relacionada con la incertidumbre que tienen los argentinos sobre el futuro. Pero sostuvo que “es un termómetro muy imperfecto, producto de nuestra experiencia y de no entender en detalle la economía del país”.

“A mí no me preocuparía el dólar, si viviera en otro país, porque en la Argentina hemos tenido reiteradas crisis y recesiones en estos últimos”, indicó Lousteau esta mañana en diálogo con radio La Red. “Los argentinos cuando tienen algún tipo de incertidumbre con respecto al futuro, van y tratan de comprar, el que puede, una pequeña garrocha (dólares) para saltar esa grieta o ese problema que se les abre hacia adelante. Porque es la única garrocha que sabe que no va a estar afectada por nosotros”.

“Cuando sube el dólar, lo que hay detrás es incertidumbre. Lo que por otro lado genera más incertidumbre, porque inclusive aquellos que no pueden comprar dólares, que son la inmensa mayoría de los argentinos, están acostumbrados a que en el pasado cada problema que ha habido está asociada a esto de que la gente va y trata de preservar sus ahorros comprando dólares”, detalló el economista.

Sin embargo, opinó opinó que “es un termómetro muy imperfecto, pero es el termómetro más rápido que tenemos los argentinos producto de nuestra experiencia y sin tener que estar mirando en detalle la economía del país”.

“Es imperfecto porque si el dólar subió 10% en dos semanas, no quiere decir que que la economía en dos semanas se puso 10% peor, pero sí quiere decir que hay más incertidumbre”, concluyó.