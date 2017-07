"Los que están siendo más golpeados son los sectores medios"

Daniel Filmus se quita el saco de investigador del Conicet y se arremanga la camisa para iniciar la campaña electoral. Sin perder la altura, critica al Gobierno nacional, acepta discutir sobre la corrupción y propone una mayor regulación del mercado y el endurecimiento de la legislación para evitar el conflicto de intereses entre los funcionarios públicos.

–¿Como ve el contexto electoral?

–Estamos ante una elección en la que la ciudadanía puede expresarse respecto al accionar del Gobierno. Una gran parte de la población se siente afectada y ahora tiene la oportunidad de expresar el deseo de corrección.

–¿Qué habría que corregir?

–A Mauricio Macri le pediríamos que cumpla sus promesas. Prometió industrializar el país, proteger a los más débiles, invertir más en educación, ciencia y tecnología, mantener los derechos sociales conquistados. Hizo todo lo contrario. Es momento de que recuerde esas promesas y se corra de la estafa electoral.

–¿Qué tiene Daniel Filmus, otra vez candidato, para ofrecer?

–Lo importante no es la cantidad de veces, sino que uno se presenta por la misma fuerza. Fui candidato siempre por la misma fuerza, pero Elisa Carrió fue candidata de la Alianza, la centroizquierda, con Pino Solanas, y ahora con Macri. Lo mismo pasa con sectores que estuvieron con el oficialismo y nos quieren quieren hacer creer que son oposición...

–¿Entonces, piensa polemizar con Carrió o con Lousteau?

–Con el oficialismo. Que, en la Ciudad, tiene dos vertientes. No hay distinción profunda entre uno y otro. Valoro que sean dos personas de nivel y espero una campaña sin chicanas y con ideas.

–¿Qué lo distingue de sus competidores en las PASO?

–Lo primero que nos distingue es, precisamente, tener PASO. Tenemos una mirada opuesta al modelo neoliberal de desindustrialización y destrucción del trabajo de Macri, y propuestas para tener una Argentina que se base en el mercado interno, con ciencia y tecnología, con un modelo de país con posibilidad de competir a partir de bienes de industrialización más sofisticada. Y que el crecimiento solo sirve si distribuye la riqueza.

–¿Hace autocrítica sobre los hechos de corrupción?

–Cualquier hecho de corrupción, cometido en cualquier gobierno, merece el castigo de la Justicia. La política y la democracia no pueden darse el lujo de no castigar, porque la impunidad es lo que permite que estos hechos se reiteren. Otra cosa distinta es cuando un Gobierno genera un sistema económico que es esencialmente corrupto. Y lo es porque la riqueza queda en muy pocas manos. Una cosa son hechos de corrupción, y otra cosa un sistema en el que una minoría concentra el capital y castiga a los sectores medios y populares.

–¿Es necesario regular algún sector de la economía?

–Cuando fui senador, redacté la Ley de Glaciares, que castiga a quienes deterioren el ambiente o el agua en favor de unas pocas mineras; también es mía la ley que prohibe fumar en lugares cerrados, en contra de los intereses de tabacaleras, y el proyecto de ley de residuos eléctricos y electrónicos. No me cabe duda que estamos ante un Gobierno que defiende los intereses de las grandes compañías, y que la mayoría de los funcionarios tiene intereses contrapuestos entre su vida privada y su función en el Gobierno. Hay que ser más rigurosos ahí.

–¿Pero ampliaría la regulación de la economía?

–El tema no es la regulación, sino las normas que toma el Gobierno para poner la economía en manos del mercado. Todo lo que no tiene regulación oficial, se dirime en dirección del más fuerte. Hablamos mucho de los trabajadores y de los sectores humildes, pero creo que los más golpeados por este Gobierno son los sectores medios, porque no tienen resguardo frente al aumento indiscriminado de las tarifas, y porque están perdiendo capacidad de producir y de generar riqueza con el trabajo.