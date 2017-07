La discusión por los fueros: chicanas, jamases y “mucho humo”

Con las miradas sobre lo que pase en torno a la investigación contra el exministro de Planificación Julio De Vido por las denuncias de desvíos de fondos en las obras de los Yacimientos de Río Turbio, la discusión por los fueros copó el debate entre dirigentes de todo el arco político.

El propio De Vido, hoy diputado, aseguró que “jamás” se ampararía en los fueros y disparó más de una chicana hacia otros espacios pero también a compañeros. Sergio Massa y el macrista Nicolás Massot volvieron a cruzarse. Martín Lousteau saludó “el símbolo” de la actitud del Frente Renovador. Y la izquierdista Myriam Bregamn advirtió: “Hay mucho humo”.

Mensaje a propios y ajenosEl exministro de Planificación habló por radio. Afirmó que "jamás" se amparó en sus fueros y tras desafiar al presidente Mauricio Macri a que diga quién lo "coimeó" alguna vez, cuestionó: "Para hablar de corrupción hay que estar limpio y muy pocos de los que hablan lo están".

Recalde, jefe de la bancada del FPV

"Algunos cercanos a mi espacio y otros del oficialismo estoy seguro que no resistirían, no ocho horas, quince minutos un allanamiento, y se pasan el día hablando de honestidad de la boca para afuera", disparó el legislador K, que además sostuvo que ciertos legisladores, en lugar de renunciar a su inmunidad, deberían “presentar una ley a los efectos de eliminar los fueros para todos y listo".

Mientras tanto, el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Héctor Recalde, aseguró que De Vido "está trabajando normalmente" y "por supuesto va a volver en las próximas sesiones" de la Cámara baja, luego de que no fuera en la semana en medio del reclamo de la oposición para que le sacaran los fueros.

Recalde también cuestionó al fiscal federal Carlos Stornelli: sostuvo que su pedido de desafuero –rechazado sobre el cierre de la semana por el juez Luis Rodríguez- y detención del exministro es "absolutamente improcedente" por "parcialidad manifiesta"

Enfrentados

Nicolás Massot, jefe de la bancada del PRO

Massot, jefe del bloque del PRO en Diputados, criticó a Massa, líder del Frente Renovador y precandidato a senador, luego del anuncio que hizo éste de que renunciaba a los fueros ante cualquier eventual investigación. El diputado macrista preguntó por qué su par del FR exhibe "tanta vehemencia" con el anuncio de renuncia a los fueros si, "a la hora de los bifes", en su bancada "se han comportado de manera distinta".

"Hay que diferenciar lo serio de lo oportunista", cuestionó Massot y se diferenció: "Lo mío fue pedirle a la Ccámara, a través de un proyecto de resolución, que debata acerca de la vigencia o no del espíritu de los fueros instaurados en 1853 para la inmunidad de opinión y arresto" ya que, sostuvo, hoy "sí existe la necesidad de que haya políticos que sean arrestados por los hechos de corrupción".

"En vez de comunicarlo como si fuera una atribución propia, que no es así, lo que hice fue pedirle a la Cámara que se expida”, agregó y se comprometió a que "si la discusión concluye en que la forma de reformar esto es a través de una reforma constitucional”, la va a respaldar.

Sergio Massa, líder del FR

Casi enseguida, Massa respondió al golpe. "Si lo critican, no entiendo por qué atrás hicieron lo mismo. Lo critica pero, a la par, salió a decir que él hacía lo mismo", dijo y argumentó que él y Stolbizer renunciaron a "un privilegio” que tiene el cargo de legislador. “No es para discutirlo, renunciamos y punto”, intentó zanjar sobre si la renuncia a los fueros es legal.

Y siguió: “¿Qué van a hacer? ¿Nos van a rechazar la renuncia a los fueros? ¿Nos van a decir ‘¿Como nosotros no queremos renunciar, no aceptamos la renuncia de ustedes’?. Quien puede renunciar a una banca de diputado, bien puede renunciar a los fueros. Hace 30 días, rechazamos la decisión del cuerpo del aumento de las dietas, nos dijeron que no podíamos porque era una decisión del cuerpo, presentamos por escrito que la rechazábamos y no nos la están pagando".

La postura de Lousteau

Lousteau con gente de su espacio. Twitter.

Lousteau, precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires de Evolución Ciudadana, reconoció por su lado que el anuncio del Frente Renovador fue “más un símbolo que otra cosa”, pero también destacó que "a veces los símbolos son importantes para llamar la atención".

El exministro de Economía de Cristina Kirchner, excandidato a jefe de Gobierno porteño y exembajador en Washington de Mauricio Macri admitió que la renuncia a los fueros "probablemente no sea efectiva", pero elogió que llama a reflexionar sobre cómo se están usando los fueros y eventualmente se cambie esa práctica.

"Los fueros –analizó-, desde el punto de vista de lo que manda la ley, no impiden que a alguien lo procesen ni sea condenado con una condena que amerite prisión. (Aunque) en la práctica, cada vez que algún legislador tiene un problema, han sido muy pocas las veces en que se desafueran".

Mucho, mucho humo

Myriam Bregman, del FIT

Por su parte Bregman, precandidata a diputada del Frente de Izquierda, sostuvo que detrás del pedido del oficialismo y la oposición para que le saquen los fueros a De Vido "hay mucho humo", porque, destacó, el hecho de que tenga este beneficio "no quiere decir que la causa" en su contra por presunta corrupción "no pueda avanzar".

Según la dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el pedido de detención "es puro humo para la campaña (electoral) del Gobierno", pero Massa "vende más humo", algo que también dijo de Lousteau.

“Cuesta decir que se está de un lado o del otro en el tema de los fueros porque hay mucho humo detrás de esto. (Que) un diputado tenga fueros no quiere decir que una causa no pueda avanzar", insistió, aunque también dijo que es "bochornoso" que el exministro de Planificación siga ocupando una banca.

Fuente: radios y agencias