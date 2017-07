Felipe Solá: "Etchevere es un operador macrista"

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de 1País, Felipe Solá, salió hoy al cruce del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, a quien acusó de ser "un operador macrista".

"El presidente de la Sociedad Rural Argentina convirtió a su institución en un local del partidario oficialista; su discurso pareció escrito en Balcarce 50", mencionó Solá, según un parte de prensa.

Durante su discurso en la inauguración de la 131º exposición de La Rural, Etchevehere focalizó sus críticas en la ex presidenta Cristina Fernández, pero incluyó dentro de "los responsables de la crisis" a quienes "hoy hacen gala de diferenciarse del gobierno anterior, pero que hasta hace poco formaban parte de él y apoyaron políticas nocivas para el campo".

"Siempre posó de moderado (pero) ahora se sacó la careta: es un operador macrista, que nada dice del cierre de 400 tambos, la caída del consumo del leche ni la recesión", respondió el diputado nacional por el massismo que procura renovar su banca.

El ex gobernador bonaerense y ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación también acusó a Etchevehere de no defender "a las economías regionales que vienen muy golpeadas, como el Valle de Río Negro, al que el vicejefe de Gabinete condenó de inviable"