Carrió afirmó que la candidata acusada de maltrato infantil "no será diputada"

La líder de la Coalición Cívica y primera candidata por el frente Vamos Juntos en la Ciudad, Elisa Carrió, afirmó hoy que Joanna Picetti, quien está octava en su lista, ‘no va a ser diputada‘ más allá de que resulte electa el próximo 22 de octubre, en medio del revuelo interno que se armó a partir de denuncias en su contra por maltrato infantil.

La legisladora nacional reiteró que el oficialismo espera que Picetti, actualmente funcionaria de AySA, renuncie a su postulación, aunque dijo que si no lo hace antes de las elecciones y resulta electa, el plan es excluirla del Congreso.

"Esta chica (Picetti) no va a ser diputada. O renuncia a su candidatura o será excluida. Pero algo es cierto: no va a participar de ninguna sesión en la Cámara de Diputados", enfatizó Carrió al ser consultada sobre el tema en la Cámara baja, según publicó el diario La Nación.

En tanto, tras participar de la sesión informativa que encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en Diputados, la chaqueña compartió una nueva transmisión en vivo por Facebook junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Una vez más, Carrió pidió apoyo para Cambiemos a nivel nacional de cara a las elecciones del próximo domingo 22 y afirmó que ese respaldo servirá para reforzar los ‘reclamos de justicia‘ en las causas contra el gobierno anterior.



"Hoy está sentado en el banquillo de los acusados el que articuló toda la corrupción, que es Julio De Vido, es la clave del sistema. Este personaje es más importante que Cristina (Fernández), porque articuló todo junto a Néstor Kirchner. Creo que se van dando las cosas, la Justicia está actuando", señaló la legisladora por la Ciudad.



Al respecto, insistió: "Tu voto tiene que ser por un reclamos de justicia, apoyanos por un reclamo de justicia, yo te puedo asegurar que los jueces están entendiendo esto".



"Va a haber justicia. No saben lo que era esto hace doce años, nos decían que no íbamos a poder", señaló Carrió, al responder una consulta de un usuario sobre la situación judicial de la exmandataria nacional.



En tanto, la diputada sostuvo que Cambiemos "volteó el mito de que solo los mafiosos pueden gobernar".



La situación de Picetti generó revuelo interno por la negativa de la candidata a renunciar, que podría derivar en una situación de alta exposición en el Congreso, si llegara a asumir.



En ese marco, el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli consideró que no se puede apartar a un postulante por ‘inhabilidad moral‘ sin que antes haya jurado por su banca.



"Todo lo que tenga que ver con la idoneidad o falta de idoneidad intelectual, moral, o lo que fuere para ser diputado, siempre de acuerdo a mi punto de vista, requiere que el diputado asuma y después sea juzgado", consideró Tonelli.



Picetti, que está denunciada por maltrato por integrantes de su familia, actualmente se encuentra fuera del país por participar en Europa de un foro del G-20 para jóvenes líderes.



"Respecto del juramento yo tengo criterio y ya lo expuse en su momento en el caso (de Luis) Patti acerca de que las razones para impedir el juramento solo se pueden referir a los defectos del título, que es lo que dice la Constitución", evaluó Tonelli en declaraciones a radio El Mundo.



Sostuvo, a la vez, que "la expulsión por razones de falta de idoneidad moral, como podría ser este caso, hay que analizarlas después de que el diputado se haya incorporado a la Cámara".



"De modo que en un caso como éste, en el que la imputación tendría que ver con una acusación penal de maltrato infantil, a mí me parece que el criterio debería ser que la diputada jure y, una vez que ha jurado, entonces sí analizar si es idónea o no para continuar dentro de la Cámara‘, afirmó el diputado nacional.