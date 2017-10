'Camau' Espínola: "Si gana el oficialismo, será muy duro tener 20 años de lo mismo"

¿Qué cree que puede pasar en el comicio del domingo?

Mi expectativa es muy buena. La realidad es que en Corrientes llevamos 16 años del mismo gobierno, los mismos problemas y los peores índices del país. Tenemos pobreza en niveles alarmantes, y eso es consecuencia de años en los que los gobernantes no se preocuparon por lograr progreso y desarrollo. Si gana el oficialismo, va a ser muy duro tener 20 años de lo mismo.

¿Cuál es el problema más acuciante de la provincia?

Tenemos, más bien, una acumulación de problemas: crecieron los problemas estructurales y se instaló el narcotráfico. Por eso los correntinos quieren un cambio verdadero.

¿Qué viene a aportar, si es electo gobernador?

Haber recorrido el mundo como deportista me permitió ver cómo otros lugares han crecido en el tiempo. Quiero poner en la provincia la misma fuerza y la misma convicción que puse como intendente de la capital o como deportista.

¿Si el radicalismo fue tan pernicioso, por qué gobernó 16 años?

Porque impusieron un modelo de gobierno que genera necesidades, pobreza, y facilita la manipulación de la sociedad. Causan presión sobre los empleados públicos, usan el poder del estado para crear miedo, y en las zonas más humildes hasta regalan alpargatas.

¿Cómo vivió que Macri cerrara la campaña del oficialismo?

Yo también estoy convencido, como el Presidente, que Corrientes necesita desarrollo. Pero el gobernador Colombi generó pobreza. Se mantuvo en el poder por interés propio. Y se creyó el dueño de la provincia. Por eso quiero que me den una oportunidad para poner la política al servicio de la sociedad.

Habló de "reactivar" la economía... ¿cómo espera hacerlo?

Las provincias, para ser atractivas, primero tienen que tener garantías institucionales. Un privado, si no, no quiere invertir. Hoy Corrientes es una de las jurisdicciones con menor carga impositiva, pero no tiene atracción. En nuestra provincia está Yacyretá, una gran fuente de generación de energía que no aprovechamos porque no tenemos distribución. Es uno de tantos ejemplos de los obstáculos a la industrialización. Nosotros vamos a invertir como corresponde y asegurarnos que los procesos se sigan en tiempo y forma, para generar una economía con salarios más altos y más consumo.

¿Cómo va a ser su relación con Macri, si es gobernador?

Va a ser muy buena, como la hacen los gobernadores que entienden que hay que trabajar por la provincia. El Presidente me va a encontrar buscando el beneficio de la sociedad.

¿Si gana, qué actitud tendrá con el gobierno saliente?

Hay denuncias contra Colombi que están dando vuelta, y la Justicia tendrá que investigar, en la medida en que tengan asidero. Nosotros somos de las peores provincias en transparencia. Eso nos resta eficiencia y recursos. Vamos a impulsar una auditoría, para conocer cómo se gastan los recursos del Estado.