u$s 500 millones por semana

Según el ministerio de Finanzas de Qatar, el país está realizando un gasto de u$s 500 millones a la semana, para acondicionar la nación de cara al evento deportivo. Asimismo, el ministro del área afirmó que esta poderosa inversión continuará de forma ininterrumpida hasta el año 2021. De esta manera, la potencia petrolera desembolsará alrededor de u$s 200 mil millones para organizar la Copa. El 90% de los contratos ya han sido adjudicados, y esto no comprende únicamente estadios, también se va a construir autopistas, vías férreas, aeropuertos, hospitales, etc.