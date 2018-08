Urtubey logró un guiño de Duhalde

En plena negociación con el gobierno nacional por el recorte de fondos a las provincias, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se mostró con el ex presidente peronista Eduardo Duhalde. El ex jefe de Estado apoyó una posible candidatura del salteño: "Está en el momento de largarse como candidato". Además, Duhalde aprovechó el encuentro para criticar al Gobierno, a una semana del recorte del fondo sojero a las provincias: "No escucha, no consulta, ni siquiera a sus socios". Por su parte, hoy Urtubey viaja a Chile y se reunirá con Dujovne y Frigerio, en plena discusión por el Presupuesto.