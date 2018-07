Un presupuesto de al menos u$s 300 millones

El presupuesto operativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud será de u$s 190 millones, y el costo de la villa y el Parque Olímpico rondará entre los u$s 80 y u$s 90 millones, según el propio Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA). De esos u$s 190 millones, u$s 15 millones corresponden al aporte que realiza para este tipo de acontecimientos el Comité Olímpico Internacional (COI). Por otra parte ya comenzaron a adjudicarse los departamentos de la Villa Olímpica que utilizarán los atletas y que al finalizar el evento serán vendidos en un 59% a vecinos seleccionados de la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), mientras que un 17% será para a vecinos de las demás comunas de la Ciudad. El resto se compone de un 12% de empleados de la Policía de la Ciudad y un 12% de docentes dependientes del Gobierno de la Ciudad.