Un equipo de u$s 1240 millones

La selección campeona también fue la más cara del Mundial que acaba de terminar. Según el sitio alemán especializado Transfermarkt, el conjunto dirigido por Didier Deschamps está valorado en un poco más de u$s 1240 millones, una tasación increíble acorde con los tiempos que corren y que nunca ningún otro combinado nacional había conseguido. Es lo mismo que vale el actual Barcelona, el club más costoso del mundo de acuerdo a la misma web. En Brasil 2014, la escuadra gala valía u$s 500 millones.

El promedio de valor por jugador galo sobre una plantilla de 24 integrantes es de u$s 54 millones, el 75% juega fuera del país, tiene un promedio de edad de 25,6 años y entre sus principales figuras se encuentran Kilian Mbappé (u$s 150 millones); Antoine Griezmann (u$s 120 millones), Paul Pogbá (u$s 110 millones), Ousmane Dembelé (u$s 100 millones), Anthony Martial (u$s 80 millones), Samuel Umtiti (u$s 74 millones) y Raphael Varane (u$s 74 millones).