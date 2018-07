Trump suma enemigos, pero ya piensa en la reelección

El presidente Donald Trump tildó a Rusia, la Unión Europea y China de "enemigos" de Estados Unidos, por diversas razones, en una entrevista publicada ayer, en la víspera de su reunión con Vladimir Putin en Helsinki.

"’Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio", dijo el presidente estadounidense. Respecto de Rusia aseguró que "es un enemigo en ciertos aspectos" y China "un enemigo económicamente". "Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos", aclaró.

Trump también expresó su deseo de presentarse a la reelección en 2020. Aunque admitió que "nunca se sabe lo que pasa con la salud y otras cosas", confirmó que tiene "toda la intención" de ser nuevamente el candidato por el partido Republicano. "Parece que todos quieren que lo hagamos", subrayó.

También se refirió a lo que percibe sobre la oposición. "No veo a nadie. Los conozco a todos y no veo a nadie, no tienen el candidato adecuado", sentenció.

Trump espera mantener hoy su primera cumbre formal con Vladímir Putin. Se espera que ambos hablen sobre Siria, Ucrania, el control de armas y acerca de la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.

"Voy con pocas expectativas", dijo el mandatario estadounidense. "Creo en tener reuniones con Rusia, China o Corea del Norte. No va a salir nada malo de ello, y quizá salga algo bueno", señaló.